ترامپ:
متحدان آمریکا باید خرید نفت روسیه را متوقف کنند
رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که نماینده دائم ایالات متحده در ناتو، قصد دارد خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی واشنگتن را متوقف کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که «متیو ویتاکر»، نماینده دائم ایالات متحده در ناتو، قصد دارد خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی واشنگتن را متوقف کند.
رهبر ایالات متحده گفت: «اروپاییها از روسیه نفت میخرند. قرار نیست این اتفاق بیفتد، درست است؟» به گفته ترامپ، ویتاکر اجازه نخواهد داد که این وضعیت برای مدت طولانی ادامه یابد.
وی تأکید کرد که ویتاکر باید در این مورد با متحدان ایالات متحده مشورت کند.
رئیس جمهور مستقیماً خطاب به ویتاکر گفت: «مت، آنها باید خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. لطفاً با آنها صحبت میکنی؟»
ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که دولت او در حال انجام اقداماتی برای افزایش تولید نفت داخلی در ایالات متحده و کاهش هزینه آن است.