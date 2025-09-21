هشدار دیپلماتیک اروپایی به ترامپ: طرح «اسرائیل بزرگ» منطقه را به میدان نفوذ ایران، چین و روسیه تبدیل میکند!
در حالی که حمایت بیچون و چرای دونالد ترامپ از کابینه نتانیاهو به اوج خود رسیده، اروپا هشدار داده است که سیاست «اسرائیل بزرگ» میتواند ثبات منطقه خاورمیانه را به هم زده، عرصه نفوذ ایران، چین و روسیه را گسترش دهد و باعث فروپاشی ائتلاف غرب با کشورهای عربی کلیدی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، یک پیام دیپلماتیک رسمی از سوی دولت انگلیس، دو روز پیش به کاخ سفید ارسال شده که در آن نسبت به پیامدهای خطرناک حمایت یکجانبه آمریکا از کابینه راستگرای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل هشدار داده شده است.
این پیام که مستقیما خطاب به دونالد ترامپ نوشته شده، تأکید دارد که ادامه این مسیر نهتنها منافع آمریکا و انگلیس را تهدید میکند، بلکه ممکن است روابط مستحکم آنها با کشورهای عربی کلیدی منطقه را نیز متزلزل کند.
در این پیام آمده است که اسرائیل با چراغ سبز واشنگتن، بهدنبال گسترش نفوذش در منطقه است و این سیاست، آنهم در شرایطی که اروپا درگیر تبعات جنگ اوکراین و تهدیدات روسیه است، بهشدت نگرانکننده است. لندن پیشنهاد داده برای جلوگیری از تشدید بحرانها، جنگ غزه متوقف شده و مسیر سیاسی دو دولتی فعال شود.
منابع دیپلماتیک هشدار دادهاند که تداوم این روند میتواند باعث تقویت محورهای رقیب غرب در منطقه از جمله ایران، ترکیه، چین، پاکستان و حتی روسیه شود.
در همین حال، آلمان نیز از رویکرد ترامپ ابراز نگرانی کرده است. یک مقام دیپلماتیک اردنی فاش کرده که آلمان به مصر، عربستان و اردن اطلاع داده که با ایده تبدیل اسرائیل به تنها قدرت مسلط در خاورمیانه مخالف است و در آیندهای نزدیک ممکن است از بهرسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت کند.
آلمان همچنین در جلسات غیرعلنی، صراحتا اعلام کرده که از طرحهای کاخ سفید برای تثبیت هژمونی کامل اسرائیل و سناریوی "اسرائیل بزرگ" که مورد حمایت کابینه نتانیاهو است، پشتیبانی نمیکند.
اروپا، که تا پیش از این در قبال سیاستهای واشنگتن سکوت اختیار کرده بود، حالا صریحتر از همیشه درباره آینده منطقه و نقش اسرائیل با متحد آمریکایی خود سخن میگوید.