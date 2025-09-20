به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، تأیید کرد که اقدامات کشورهای اروپایی، همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را تضعیف می‌کند.

اولیانوف گفت: «اروپایی‌ها روند سیاسی، تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را تضعیف می‌کنند.»

وی به تلویزیون المیادین گفت که روسیه و چین ابتکاری برای حل بحران هسته‌ای ایران ارائه خواهند کرد.

