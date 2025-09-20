خبرگزاری کار ایران
اقدامات اروپا، همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را تضعیف می‌کند

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، تأیید کرد که اقدامات کشورهای اروپایی، همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را تضعیف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، تأیید کرد که اقدامات کشورهای اروپایی، همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  و ایران را تضعیف می‌کند.

اولیانوف گفت: «اروپایی‌ها روند سیاسی، تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را تضعیف می‌کنند.»

وی به تلویزیون المیادین گفت که روسیه و چین ابتکاری برای حل بحران هسته‌ای ایران ارائه خواهند کرد.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
