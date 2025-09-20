به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، روزگذشته -جمعه- در مراسم تکنوفست، رویداد برتر هوانوردی، فضا و فناوری ترکیه، با اشاره به اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با «کتیبه سیلوان» که توسط ترکیه نگهداری می‌شود، گفت که حتی یک سنگریزه متعلق به قدس را به شما نخواهیم داد.

اردوغان گفت: «آنها به دنبال کتیبه سیلوان هستند. ما حتی یک سنگریزه متعلق به قدس را به شما نخواهیم داد».

رئیس‌جمهور ترکیه اظهار داشت: «او (نتانیاهو) علیه ما نفرت پراکنی می‌کند چرا که ما کتیبه سیلوان که میراث اجدادمان است را به او نداده‌ایم».

وی افزود: «من این را به قاتلانی می‌گویم که خون ۶۵هزار غزه‌ای بی‌گناه روی دست‌شان است، قدس شرف، عزت و افتخار تمام بشریت، از جمله مسلمانان است».

نتانیاهو اخیرا ادعا کرده بود که کتیبه سیلوان را که در دوران عثمانی در اورشلیم شرقی پیدا شده و به موزه باستان‌شناسی استانبول آورده شده بود از ترکیه درخواست کرده، اما به دلیل اردوغان نتوانسته آن را دریافت کند.

کتیبه سیلوان یکی از مهمترین کتیبه‌های باستانی عبری در موزه باستان‌شناسی استانبول است.

