به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه وارد هفتصدمین روز خود شد، جنگی که با ماهیتی آشکارا نسل‌کشی و هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع، ده‌ها هزار شهید و مفقود بر جای گذاشته است که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

این بیانیه می‌افزاید: ارتش اسرائیل طی این مدت با تشدید حملات هوایی و زمینی، به نابودی شهرها و زیرساخت‌های حیاتی غزه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، نانوایی‌ها، مراکز امدادی و خیمه‌های آوارگان دست زده و هزاران نفر از نیروهای پزشکی، امدادی، خبرنگاران و کارکنان نهادهای بشردوستانه را که بر اساس قوانین بین‌المللی از مصونیت برخوردارند، به‌طور عمدی به شهادت رسانده است.

این جنبش تاکید کرد: این جنگ بی‌رحمانه نه تنها مصداق بارز نسل‌کشی و پاکسازی قومی است، بلکه جلوه‌ای آشکار از تهدید و تحقیر جامعه جهانی و زیر پا گذاشتن تمامی قوانین و ارزش‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. کابینه نتانیاهو در کمال وقاحت، از طرح‌های خود برای نابودی و کوچ اجباری مردم فلسطین پرده برداشته و آن را با ادامه محاصره، گرسنگی دادن جمعی و محروم‌سازی کامل از نیازهای اساسی دنبال می‌کند.

انتهای پیام/