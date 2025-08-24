خبرگزاری کار ایران
فرماندار ایالت ایلینوی:

ترامپ به دنبال ایجاد بحران در شیکاگو است

ترامپ به دنبال ایجاد بحران در شیکاگو است
مقام آمریکایی رئیس‌جمهور این کشور را به تلاش برای ایجاد بحران متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، فرماندار ایلینوی  «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی استقرار ارتش در این ایالت است، به تلاش برای ایجاد بحران متهم کرد.

«جی بی پریتزکر» فرماندار ایلینوی، در بیانیه‌ای در پاسخ به این گزارش گفت: «ایلینوی «هیچ درخواست یا تماسی از دولت فدرال مبنی بر اینکه آیا به کمک نیاز داریم یا خیر، دریافت نکرده است و ما هیچ درخواستی برای مداخله فدرال نداشته‌ایم».

وی افزود: «امنیت مردم ایلینوی همیشه اولویت اصلی من است».
روزنامه واشنگتن پست روزگذشته-شنبه- گزارش داد که «پنتاگون» در حال تهیه پیش‌نویس برنامه‌هایی برای استقرار ارتش آمریکا در «شیکاگو» مرکز ایالت ایلینوی است.

این اقدام به عنوان بخشی از سرکوب ترامپ علیه جرم، بی‌خانمانی و مهاجرت غیرقانونی در شهرهای عمدتا تحت کنترل دموکرات‌ها صورت می‌گیرد.وی اخیرا گارد ملی را در «واشنگتن دی سی» مستقر کرده است.

