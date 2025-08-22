آلمان:
در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمیشناسیم
دولت آلمان اعلام کرد که در حال حاضر برنامهای برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی ندارد.
سخنگوی دولت آلمان امروز -جمعه- مدعی شد که برلین در حال حاضر قصد ندارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد زیرا این امر هرگونه تلاش برای دستیابی به یک راه حل دو کشوری مذاکره شده با اسرائیل را تضعیف میکند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود: «یک راه حل دو کشوری مذاکرهشده همچنان هدف ماست، حتی اگر در حال حاضر غیرقابل دستیابی به نظر برسد... به رسمیت شناختن فلسطین احتمالاً در پایان این روند خواهد بود و چنین تصمیماتی در حال حاضر سازنده نیستند.»
کشورهایی از جمله استرالیا، بریتانیا، فرانسه و کانادا اخیراً اعلام کردهاند که تحت شرایط خاصی کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.