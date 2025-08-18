خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلومبرگ گزارش داد:

دوراهی زلنسکی در دیدار با ترامپ

دوراهی زلنسکی در دیدار با ترامپ
کد خبر : 1674904
لینک کوتاه کپی شد.

بلومبرگ گزارش داد که رئیس جمهور اوکراین در دیدار با همتای آمریکایی خود با یک دو راهی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، بلومبرگ در گزارشی نوشت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در دیدار با «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود با یک دوراهی مواجه است و یا باید ریسک عصبانی کردن او را بپذیرد یا اینکه با یک توافق صلح سریع برای کشورش موافقت کند.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که اهداف زلنسکی برای این دیدار کسب اطلاعات بیشتر درباره خواسته‌های روسیه، تعیین تاریخ برای دیدار سه جانبه با ترامپ و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و همچنین اعمال فشار آوردن بر ایالات متحده برای تحریم روسیه است.

بلومبرگ همچنین نوشت: «رهبران اروپایی که زلنسکی را همراهی می‌کنند، فاقد اهرم فشار قاطع در برابر ترامپ هستند و حتی بین آنها اختلاف نظر وجود دارد».

در ادامه این گزارش آمده است که اطرافیان زلنسکی تلاش می‌کنند در مورد ضمانت‌هایی که ایالات متحده ممکن است در چارچوب توافق ارائه دهد، اطلاعات بیشتری به دست آورند.

این در حالی است که سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که دیدار ترامپ با زلنسکی در ۱۸ آگوست در واشنگتن با حضور «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد.

«فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان نیز پیشتر از شرکت خود در این نشست خبر داد. «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، «الکساندر استاب»، رئیس جمهور فنلاند، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا و «مارک روته»، دبیرکل ناتو نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

این در حالی است که روزنامه بیلد به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترامپ ابتدا به صورت خصوصی با زلنسکی و سپس با رهبران اروپایی دیدار خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور