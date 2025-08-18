دوراهی زلنسکی در دیدار با ترامپ

به گزارش ایلنا، بلومبرگ در گزارشی نوشت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در دیدار با «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود با یک دوراهی مواجه است و یا باید ریسک عصبانی کردن او را بپذیرد یا اینکه با یک توافق صلح سریع برای کشورش موافقت کند.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که اهداف زلنسکی برای این دیدار کسب اطلاعات بیشتر درباره خواسته‌های روسیه، تعیین تاریخ برای دیدار سه جانبه با ترامپ و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و همچنین اعمال فشار آوردن بر ایالات متحده برای تحریم روسیه است.

بلومبرگ همچنین نوشت: «رهبران اروپایی که زلنسکی را همراهی می‌کنند، فاقد اهرم فشار قاطع در برابر ترامپ هستند و حتی بین آنها اختلاف نظر وجود دارد».

در ادامه این گزارش آمده است که اطرافیان زلنسکی تلاش می‌کنند در مورد ضمانت‌هایی که ایالات متحده ممکن است در چارچوب توافق ارائه دهد، اطلاعات بیشتری به دست آورند.

این در حالی است که سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که دیدار ترامپ با زلنسکی در ۱۸ آگوست در واشنگتن با حضور «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد.

«فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان نیز پیشتر از شرکت خود در این نشست خبر داد. «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، «الکساندر استاب»، رئیس جمهور فنلاند، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا و «مارک روته»، دبیرکل ناتو نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

این در حالی است که روزنامه بیلد به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترامپ ابتدا به صورت خصوصی با زلنسکی و سپس با رهبران اروپایی دیدار خواهد کرد.

