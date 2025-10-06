مذاکرات شرمالشیخ آغاز شد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای محلی گزارش دادند که گفتوگوهای غیرمستقیم میان حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرمالشیخ آغاز شده است.
رهبری هیأت حماس در این مذاکرات بر عهده «خلیل الحیه» از مقامهای بلندپایه این جنبش است که یکی از اهداف حمله ماه گذشته اسرائیل به دوحه بود.
وی مسئول ارسال و دریافت پیامها بین حماس و اسرائیلیها و آمریکاییها از طریق واسطههای قطری و مصری است.