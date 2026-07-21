به گزارش ایلنا، سید عباس حسینی امروز (سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر تولید که در «جنگ رمضان» و «جنگ ۱۲‌روزه» جان خود را فدای ایران اسلامی کردند، گفت: روز ملی صنعت و معدن در تقویم کشور، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه نمادی از اراده ملی، کارآفرینی، نوآوری و امید به آینده است.

مشاور وزیر صمت با بیان اینکه امسال این آیین در شرایطی متفاوت برگزار شد، افزود: آنچه در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد شد، نه ویرانی‌های ناشی از جنگ، بلکه «قدرت برخاستن دوباره» و اراده پولادینی است که اجازه نداد تولید در کشور متوقف شود.

حسینی با اشاره به تجلیل ویژه از بنگاه‌هایی که در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده اما با مدیریت جهادی و تکیه بر سرمایه انسانی به مدار تولید بازگشتند، تأکید کرد: تقدیر از این مجموعه‌ها، صرفاً قدردانی از یک عملکرد اقتصادی نیست؛ بلکه تجلیل از گفتمان «مقاومتِ مولد»، «بازسازیِ امید» و «تبدیلِ تهدید به فرصت» است.

وی، سرمایه واقعی کشور را نه در ماشین‌آلات و ساختمان‌ها، بلکه در ایمان، دانش، روحیه مسئولیت‌پذیری و سرمایه اجتماعیِ انسان‌هایی دانست که در سخت‌ترین شرایط، چراغ تولید را روشن نگاه داشته‌اند.

وی به رویکردهای نوآورانه دولت چهاردهم در برگزاری این رویداد پرداخت و گفت: انتخاب بانوان کارآفرین نمونه، توجه ویژه به حوزه‌های راهبردی همچون پتروشیمی و خدمات پس از فروش، و ورود شاخص «مسئولیت اجتماعی» به فرایند ارزیابی‌ها، همگی نشان‌دهنده ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و نگاه راهبردی سیاست‌گذار به این حوزه است.

حسینی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، کمیته‌های تخصصی، سازمان‌های صمت استان‌ها، تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و خانه معدن ایران، تأکید کرد که این همدلی، زمینه‌ساز برگزاری شایسته این رویداد ملی بوده است.

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