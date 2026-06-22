هزینه‌ کودتای دی ماه از هزینه جنگ رمضان بیشتر بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری در مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات بورس در فصل تابستان ١۴٠۵ ضمن تبریک پیروزی ایران در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار داشت: ایران ناباورانه از دید تحلیل گران دنیا، در این دو جنگ پیروز شد.

وی با بیان اینکه تاب آوری و تحول و اقتدار ویژگی‌های ایران و ایرانیان است، گفت: همه به تمدن ایران افتخار می‌کنند که مبنای آن صلح و صلح طلبی بوده و هر کسی که خطا و به ایران حمله کرده، در تمدن و فرهنگ غنی ایرانی حل شده است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اتفاقات تلخ دی ماه تاکید کرد: دشمن در دی ماه دست به کودتا زد اما شکست خورد. در اتفاقات دی ماه هر دو جوان ایرانی که یکی در این صف و دیگری در صف دیگری کشته شد، هر دو جوان ایرانی بودند؛ جوانی که در صف دیگری قرار داشت جوانی ایرانی بود که فریب خورده بود.

عارف گفت: هزینه کودتای دی ماه سال گذشته از هزینه‌های مالی جنگ رمضان بیشتر بود اما با توجه به درک اهمیت سرمایه اجتماعی مراسم ختم کشته شدگان دی ماه را نظام پرداخت و لیست کشته شدگان را دفتر جمهوری اعلام کرد.

وی افزود: در شرایطی لیست عجیب چند ده هزار نفری از کشته شدگان دی ماه اعلام می‌شد و هر روز این عدد را بالاتر می‌بردند اما به لیست رسمی دفتر رییس جمهوری عددی اضافه نشد و امام شهید همه کشته شدگان را به جز چند ده نفر، شهید اعلام کردند که نتیجه آن برگشت سرمایه انسانی بود.

معاون اولی رییس جمهوری گفت: دشمنان نه در جنگ دوم و نه در جنگ سوم، نتوانستند از سرمایه اجتماعی استفاده کنند و شاهد آن بودند که از شب دوم تا امروز مردم حضور جدی و فراگیر و آگاهانه دارند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ملت ایران همواره در طول تاریخ تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده‌اند، اظهار داشت: در چند دهه گذشته شاهد تاب‌آوری مثال‌زدنی ملت ایران بودیم البته این تاب آوری ریشه در تمدن و فرهنگ ایرانی دارد و اگر به تمدن ایرانی نیز نگاه کنیم، می‌بینیم که تاب‌آوری، ویژگی ایران و ایرانی است.

وی افزود: همه به تمدن ایران افتخار می‌کنند و اساسا مبنای تمدن ایرانی صلح وطلح طلبی بوده و در عین حال تاب آوری و مقاومت هم جزو ویژگی‌های بارز ایرانیان بوده است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به کارشکنی‌های غرب علیه ایران تاکید کرد: تمدن مدعی غرب هر سال به بهانه‌های حقوق بشری، ایران را محکوم می‌کند و از ایران هراسی به عنوان یک ابزار و راهبرد علیه مقابله با ایران متمدن و با فرهنگ استفاده می‌کند.

عارف افزود: حال اینکه این تلاش های واهی غرب هیچ دستاوردی نداشته به جز اینکه هزینه های زیادی بابت اجرای آن می پردازند و امروز خوشبختانه ایران‌هراسی جای خود را به ایران‌دوستی داده‌است و مردم غرب و نخبگان کشورهای غربی و همچنین توسط مسئولان ارشد سیاسی و تحلیلگران غربی ایران دوستی را مطرح می‌کنند به طوریکه در دیدارهای چند ماهه اخیر وزرای دولت با همتایان خارجی این موضوع را مطرح می کنند و این پیروزی ایران در جنگ رمضان را شکستن شاخ غول می دانند اینکه ایران توانسته نظام سلطه را در منطقه در نطفه خفه کند.

وی با بیان اینکه لازمه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، ایجاد امنیت است، اظهار داشت: سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که میثاق ما با او، ایجاد بستری پایدار و بدون تغییر است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به فرصت‌های سرمایه گذاری تاکید کرد: دست‌کم ١۵٠ میلیارد دلار سرمایه در داخل کشور و در اختیار ایرانیان خارج از کشور است که می توان با ثبات شرایط و ثبات در قوانین این سرمایه را وارد چرخه تولید کنیم.

عارف همچنین با اشاره به حمایت از بازار سرمایه اظهار داشت: دولت بازار سرمایه را به طور مستمر رصد می‌کند و اساسا حمایت از آن را در دستور کار دارد چرا که می‌دانیم بازار سرمایه از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه ایران برادر بزرگ کشورهای منطقه است، گفت: همان کشورهایی که به ما حمله کردند اما آنها خیلی فراموشکار هستند کاش می توانستیم مواضع آنها را باز کنیم. در مذاکرات رسما به کشورهای همسایه گفته بودیم که اگر کوچک‌ترین خطایی از سوی آمریکا از مکان‌های متعلق به شما به ایران سر بزند آن مکان‌ها مکان‌های مشروع ما برای دفاع است و عقل هم همین را می گوید.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: ما برادر بزرگ هستیم و برادر بزرگ هوای برادرهای کوچک را خواهد داشت و ما همان طور که در جنگ ۸ ساله عبور کردیم و در این دو سه سال اخیر عبور کردیم باز هم عبور می‌کنیم چون ظرفیت تمدنی ما همین است.

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