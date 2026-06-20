«اتاق وضعیت» برای مقابله با احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی راه اندازی شد
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی بر استفاده از توان نظارتی استانها با راهاندازی "اتاق وضعیت" در راستای تامین امنیت غذایی و ثبات بازار تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت جهادکشاورزی، محمد باقری شربیانی روز شنبه درباره تشکیل اتاق وضعیت در استان ها اظهارداشت: کارگروهی با نام اتاق وضعیت در سطح ستاد و استانها با هدف هماهنگی میان ارگانهای نظارتی، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و تخلفات در حوزه کالاهای اساسی توسط پلیس امنیت اقتصادی راهاندازی شده است.
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تشکیل اتاق وضعیت را ابتکاری از سوی پلیس امنیت اقتصادی در جریان جنگ تحمیلی عنوان کرد.
باقری شربیانی ادامه داد: اتاق وضعیت در سطح ستاد و استانها با حضور نمایندگان وزارتخانههای جهادکشاورزی و صمت، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رییس سازمانهای جهادکشاورزی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اتاق اصناف استان و سایر ارگانهای مرتبط براساس موارد حادث شده و اولویتبندی استانها هر هفته به صورت حضوری و وبیناری برگزار میشود.
وی تصریح کرد: این کارگروه تاکنون از آغاز جنگ تحمیلی شش جلسه نشست با حضور تمام استانها برگزار کرده و موضوعاتی همچون احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با عرضه کالاهای اساسی را بررسی کرده است.
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی گفت: نشستهای هفتگی اتاق وضعیت و همکاری و استفاده از توان ارگانهای نظارتی برای رصد و پایش کالاهای اساسی در قالب گشتهای مشترک تا عادی شدن شرایط در دستور کار بازرسان قرار دارد.