«اتاق وضعیت» برای مقابله با احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی راه اندازی شد

به گزارش ایلنا از وزارت جهادکشاورزی، محمد باقری شربیانی روز شنبه درباره تشکیل اتاق وضعیت در استان ها اظهارداشت: کارگروهی با نام اتاق وضعیت در سطح ستاد و استان‌ها با هدف هماهنگی میان ارگان‌های نظارتی، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و تخلفات در حوزه کالاهای اساسی توسط پلیس امنیت اقتصادی راه‌اندازی شده است.

معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تشکیل اتاق وضعیت را ابتکاری از سوی پلیس امنیت اقتصادی در جریان جنگ تحمیلی عنوان کرد.

باقری شربیانی ادامه داد: اتاق وضعیت در سطح ستاد و استان‌ها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رییس سازمان‌های جهادکشاورزی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اتاق اصناف استان و سایر ارگان‌های مرتبط براساس موارد حادث شده و اولویت‌بندی استان‌ها هر هفته به صورت حضوری و وبیناری برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این کارگروه تاکنون از آغاز جنگ تحمیلی شش جلسه نشست با حضور تمام استان‌ها برگزار کرده و موضوعاتی همچون احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با عرضه کالاهای اساسی را بررسی کرده است.

معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی گفت: نشست‌های هفتگی اتاق وضعیت و همکاری و استفاده از توان ارگان‌های نظارتی برای رصد و پایش کالاهای اساسی در قالب گشت‌های مشترک تا عادی شدن شرایط در دستور کار بازرسان قرار دارد.

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