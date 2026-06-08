آغاز نام نویسی در «طرح آشیان»

به گزارش ایلنا، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: «طرح آشیان»، فرآیند عملیاتی تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان را کلید زد.

بر اساس این برنامه، ثبت‌نام متقاضیان در مرحله اول، از ظهر امروز هجدهم خرداد به مدت ۴۸ ساعت در ۱۰ شهر از سه استان مازندران، قزوین و مرکزی آغاز شد.

مسئولان این وزارتخانه هدف از اجرای مرحله‌ای این طرح را ارتقای پایداری سامانه‌های الکترونیکی، مدیریت بهینه مراجعات و پاسخگویی دقیق به شهروندان اعلام کرده‌اند.

براساس ضوابط ابلاغی، متقاضیان باید حائز شرایط اختصاصی از جمله ازدواج در پنج سال اخیر، فاقد مسکن ملکی در پنج سال گذشته و دارا بودن «فرم ج» سبز باشند.

همچنین، این طرح مختص خانواده‌های دهک‌های درآمدی یک تا ۶ است که استحقاق‌سنجی آن‌ها از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد. شرط پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا نیز برای متقاضیان الزامی است.

طبق جزئیات این طرح، اجاره‌بها به صورت پلکانی و با تخفیف‌های ویژه نسبت به نرخ روز محاسبه می‌شود؛ به طوری که دهک‌های یک و دو تنها ۳۵ درصد، دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش ۵۵ درصد از نرخ روز اجاره‌بها را پرداخت خواهند کرد. متقاضیان پس از ثبت‌نام، از طریق سامانه‌ای هوشمند پالایش شده و بر اساس اولویت‌هایی نظیر تعداد فرزندان و شرایط خاص خانوار، رتبه‌بندی می‌شوند.

حداکثر مدت استفاده هر خانوار از واحدهای استیجاری «طرح آشیان»، پنج سال تعیین شده که استمرار آن منوط به احراز سالانه شرایط است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاهده فهرست شهرهای مجاز می‌توانند به نشانی **Saman.mrud.ir** مراجعه کنند.

یادآور می‌شود این اقدام در راستای مصوبات شورای عالی مسکن برای حمایت از تشکیل خانواده و ساماندهی بازار اجاره‌بها در دستور کار دولت قرار گرفته است و سایر استان‌های کشور نیز در اطلاعیه‌های بعدی به این طرح خواهند پیوست.

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