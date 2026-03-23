در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مشکلی در تامین نان مردم نیست/ اعطای سهمیه فوقالعاده آرد برای نانوایان در استانهای مهمانپذیر
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه زنجیره آرد و نان در کشور امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد از اعطای سهمیه فوقالعاده آرد برای نانوایان در استانهای مهمانپذیر خبر داد.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که وضعیت تامین نان مورد نیاز مردم در ایام تعطیلات نوروز چگونه است؟» گفت: زنجیره آرد و نان در کشور امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. میزان گندم و آرد تولیدی و تولید نان در واحدهای نان سنتی و نانهای حجیم و صنعتی در شرایط ایدهآل است و این روند ادامه دارد. مشکلی در تامین نان مردم نیست و تدابیر لازم از قبل اندیشیده شده است.
شارژ سهمیه آردِ فروردین ماه نانواییها زودتر از موعد
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه خط مقدم نانوایان، تامین نان مردم است و هیچ اتفاقی برای این حوزه با وجود نانوایان پرتلاش کشور نخواهد افتاد، گفت: سهمیه آرد نانوایان که در بیست و پنجم هر ماه شارژ می شد، در روز بیستم اسفندماه ازسوی شرکتهای غله شارژ شد تا نانوایان بتوانند آرد مورد نیاز خود در ایام عید را زودتر خریداری کنند.
کرمی ادامه داد: آرد خریداریشده در واحدهای نانوایی موجود است. بنابراین، تمامی واحدهای نانواییِ فعال در تهران و سایر شهرستانها مملو از آرد است.
سهمیه آرد نانواییهایی که بدون هماهنگی تعطیل کنند قطع میشود
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به آغاز به کار کارخانهجات آرد از روز 4 فروردین ماه، گفت: از روز 4 فروردین ماه، توزیع آرد را خواهیم داشت و هیچ نانوایی بدون آرد نخواهد بود.
به گفته کرمی، طبق دستورالعمل اعلامشده، سهمیه آرد نانوایانی که خودسرانه واحد خود را تعطیل کنند، قطع خواهد شد و سهمیه آرد آنها به واحدهای همجواری که فعال هستند، داده میشود تا آن محل بدون نان نماند.
سهمیه ویژه آرد برای نانوایانِ استانهای مهمانپذیر
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از سهمیه ویژه آرد برای برخی نانوایان خبر داد و گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران سهمیه ویژه آرد در اختیار ادارات غله در استانهای مهمانپذیر قرار داده است تا آنها بتوانند سهمیههای فوقالعادهای را در اختیار واحدهای نانوایی در استانهای خود بگذارند.
کرمی تاکید کرد: تمامی استانهای شمالی و سایر استانهای مهمانپذیر میتوانند از سهمیههای ویژه آرد استفاده کنند. بنابراین، نانواییهای منتخب کارگروههای آرد و نان و ادارات غله استانها، دارای سهمیه ویژه خواهند بود تا بتوانند ساعات بیشتری را فعالیت کنند.
اعلام تعطیلی روزانه نانواییهای فعال در سامانه نانینو اجباری است
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: ۹۵ هزار واحد نانوایی یارانهای، ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد نانوایی آزدپز و ۶ تا ۷ هزار واحد نانهای نیمهحجیم در کشور فعال هستند و نان مورد نیاز مردم را تامین میکنند. همچنین، تعداد قابل توجهی کارخانهجات نان صنعتی در کشور داریم که نانهای بستهبندی را در استانهای مهمانپذیر توزیع میکنند.
کرمی با تاکید بر فعال بودن نانوایان در ایام تعطیلات نوروز گفت: نانواییها موظف هستند روزهای تعطیلی خود در ایام عید را در سامانه نانینو اعلام و مرخصی رد کنند؛ به این معنا که اگر یک واحد نانوایی قصد دارد که فردا را تعطیل کند، باید امروز در سامانه نانینو اعلام کند، زیرا نانوایان در حالت عادی مکلفاند که هر روز فعال باشند.
صفهای نان برچیده شد
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران تاکید کرد: برخورد لازم ازسوی سازمانهای مربوطه با واحدهای نانوایی که خودسرانه تعطیل کنند و ایام تعطیلی خود را در سیستم نانینو اعلام نکنند خواهد شد؛ بنابراین نانوایان موطف هستند که ایام تعطیل خود را در سامانه اعلام کنند و مشکلی برای آنها وجود ندارد.
کرمی در مورد فروش نان در ایام تعطیلات نوروز، گفت: با توجه به مسافرتهای نوروزی، فروش نان در استانهایی غیر از شهرهای مسافرپذیر کاهش یافته و صفی برای خرید نان نداریم، زیرا عرضه نان بیشتر از فروش است.