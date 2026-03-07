رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگو با ایلنا:
کمبودی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ تعطیلی بیش از ۱۵ روز اصناف فقط با دریافت مجوز اتحادیه
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه کمبودی در تامین کالاهای اساسی در سراسر کشور نداریم، گفت: هر واحد صنفی که بخواهد بیش از ۱۵ روز واحد صنفی خود را تعطیل کند طبق قانون باید مجوز از اتحادیه مربوطه بگیرد.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد تامین کالاهای اساسی در کشور، گفت: وضعیت تامین کالا در سراسر کشور خوب است و کمبودی وجود ندارد؛ البته یک درصد مشکل حمل و نقل داشتیم که آن هم توسط وزارت راه حل شد.
محدودیت پخت نان برداشته شد
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد تامین نان مورد نیاز مردم در سراسر کشور، گفت: از طریق فرمانداریها و استانداریها به نانوایان سراسر کشور اعلام شده است که هرچه پخت کنند آرد در اختیار آنها قرار داده میشود.
نودهفراهانی افزود: نانوایان یک سهمیه ماهیانه آرد دارند که باید طبق آن سهمیه، در هر روز تعداد معینی کیسه آرد پخت کنند. در حال حاضر، این محدودیت برداشته شده است و آنها میتوانند به هر میزان نان، پخت کنند و آرد آنها به طور مرتب تامین میشود.
وی در پاسخ به این سوال که «ساعت کاری نانوایان در سراسر کشور چگونه است؟» گفت: اعلام ساعت کاری نانوایان در اختیار استانداران است؛ بنابراین ساعت کاری نانوایان توسط استانداران به نانوایان هر استان ابلاغ میشود.
قیمت سیب زمینی در حال کاهش است
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد تامین کالا در استانهای مسافرپذیر نیز گفت: در استانهایی که در این ایام با افزایش ورود مسافران مواجه هستند از نظر تامین مواد غذایی، بهویژه آرد و نان، مشکلی گزارش نشده و کمبودی در عرضه این کالاها وجود ندارد.
نوده فراهانی افزود: البته در روزهای اخیر قیمت سیبزمینی افزایش یافته بود که با ممنوعیت صادرات این کالا، قیمت آن در حال کاهش و در حال حاضر به کیلویی ۵۰ هزار تومان رسیده است.
تعطیلی بیش از ۱۵ روز فقط با دریافت مجوز از اتحادیه
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد تعطیلی برخی اصناف در هفته اخیر، گفت: اصناف خدماتی موظف به ارائه خدمات به مردم هستند، زیرا ممکن است آب یا برق خانهای قطع شده باشد که باید آن را تعمیر کنند. ما با مغازههایی که کالای آنها کالای استراتژیک نیست، کاری نداریم.
نوده فراهانی تاکید کرد: البته هر واحد صنفی که بخواهد بیش از ۱۵ روز واحد صنفی خود را تعطیل کند طبق قانون باید مجوز از اتحادیه مربوطه بگیرد. البته یک هفته تعطیلی که امروز آخرین روز آن است، دستور دولت و نظام است و تعطیلی واحدهای صنفی طبق قانون است.
نظارت بر قیمتهای غیرواقعی
رئیس اتاق اصناف ایران درباره افزایش قیمت برخی کالاها در بازار گفت: در برخی موارد قیمتهایی که در بازار مطرح میشود واقعی نیست و بیشتر جنبه کاذب دارد.
نوده فراهانی تاکید کرد: نظارت بر بازار و قیمتها بهطور مستمر انجام میشود و دستگاههای مسئول در تلاش هستند تا با کنترل بازار از افزایشهای غیرمنطقی قیمت جلوگیری کنند.
وی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز گفت: براساس اطلاعات موجود، ذخایر کالاهای اساسی برای چند ماه آینده تامین شده و برنامهریزی و مدیریت این ذخایر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.