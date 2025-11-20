به گزارش ایلنا از بیمه مرکزی، نهاد ناظر در راستای وظایف نظارتی خود و با هدف افزایش شفافیت اطلاعات برای بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان، نرخ سود قطعی بیمه‌های زندگی شرکت‌های بیمه فعال را برای سال‌های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر کرد.

براساس این گزارش، انتشار این نرخ‌ها مطابق مفاد ماده ۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و نیز فصل چهارم آیین‌نامه شماره ۶۸ شورای عالی بیمه انجام شده است. طبق این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه موظف‌اند حداقل ۸۵ درصد از منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی بیمه‌گذاران را به آن‌ها اختصاص دهند.

بیمه مرکزی اعلام کرده است که بررسی اطلاعات سود مشارکت در منافع و کنترل ذخایر مشارکت در منافع شرکت‌های بیمه برای سال‌های یادشده انجام شده و سود قطعی محاسبه‌شده اکنون به صورت رسمی منتشر شده است.

این گزارش تأکید می‌کند که آگاهی عمومی بیمه‌گذاران از سود قطعی بیمه‌نامه‌های زندگی ضروری است و متقاضیان باید علاوه بر سود اعلام‌شده، به عوامل مهمی همچون،احتمال متفاوت بودن نرخ سود قطعی سال‌های آینده نسبت به ارقام فعلی و شاخص‌های مالی و فنی دارای اهمیت در شرکت‌های بیمه توجه داشته باشند.

انتهای پیام/