به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران، گفت: برنامه ای برای افزایش قیمت ارز مبادله ای نداریم.

وی با بیان اینکه نرخ بازار آزاد تحت تاثیر توئیت‌ها و خبرها بالا و پایین می شود، افزود: به آن نرخ اعتمادی نداریم و ما به دنبال حفظ نرخ ارز در مرکز مبادله ای هستیم. تا پایان سال این نرخ‌ها تغییر نخواهند کرد، هرچند سیاست‌های دولت ممکن است در آینده بر کالاهای اساسی تأثیر بگذارد.

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد سیاست‌های ارزی و برنامه‌های دولت در حوزه کشاورزی، گفت: دولت از ابتدای امسال تلاش کرده تا بودجه‌ای فراتر از تخصیص‌های اولیه برای حمایت از بخش کشاورزی اختصاص دهد.

گچ‌پز زاده با بیان اینکه این اقدامات نیازمند تعدیلات بودجه‌ای است که با قول مساعد رئیس‌جمهور در حال پیگیری است تا منابع لازم برای بخش جهاد کشاورزی تأمین شود، گفت: همانگونه که اولویت اصلی دولت در شرایط جنگ، تمرکز بر بخش کشاورزی و تامین ارز بود است اکنون نیز قصد دارد آن را ادامه دهد تا کمبودهای نهادهای مرتبط و کالاهای اساسی برطرف شود.

وی در مورد اقدامات بانک مرکزی در بخش رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات گفت: برای تسهیل این فرآیند، تالار دوم راه‌اندازی شده است که به صادرکنندگان خرد امکان می‌دهد ارز خود را به واردکنندگان توافقی عرضه کنند و این واردکنندگان نیز بتوانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سامانه به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا میزان تعهدات ارزی خود را مشخص و مدیریت کنند ضمن اینکه واردات از محل ارز صادرات خودشان آزاد است که می توانند ۱۰۰ درصد از ارز صادرات خود را برای واردات تخصیص دهند.

