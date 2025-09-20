افتتاح شعبه جدید «شهر لوازم خانگی» در مشهد؛
توسعه در مسیر اعتماد مشتریان
شهر لوازم خانگی با افتتاح شعبه جدید خود در مشهد، فصل تازهای از توسعه را آغاز کرد. این نام معتبر که با مدیریت کارآمد و سیاستهای حمایتی توانسته اعتماد مشتریان را جلب کند، اکنون گام تازهای در مسیر خدمترسانی برداشته است.
به گزارش ایلنا، در روزهای آتی شهر لوازم خانگی یکی دیگر از شعب خود رونمایی کرد. افتتاح شعبه جدید «شهر لوازم خانگی» در مشهد اتفاق خوبی بود که باعث کارآفرینی و سهولت در دسترسی به تهیه لوازم خانگی برای اهالی این شهر شد. این امر نشاندهنده استمرار روند موفق این مجموعه در بازار لوازم خانگی کشور است.
شهرلوازم خانگی که امروز تبدیل به یک نام مطرح شده و جایگاهش را در میان مردم پیدا کرده است، در سالهای اخیر با تمرکز بر عرضه محصولات باکیفیت، شرایط فروش مناسب و حمایت از تولید داخلی توانسته اعتماد مخاطبین را جلب کرده و امروز به یکی از نامهای معتبر در این حوزه تبدیل شود.
تاریخچه و روند گسترش
فعالیت «شهر لوازم خانگی» از اوایل دهه ۱۳۹۰ با افتتاح نخستین شعبه در تهران آغاز شد. مزایایی از جمله متمرکز بودن فروش محصولات متنوع باعث استقبال گسترده مشتریان تهرانی شد که در نتیجه مدیران این مجموعه را به فکر افتتاح شعبههای بعدی در اصفهان، شیراز، کرج و تبریز انداخت و این شعب یک به یک راهاندازی شدند و حالا پس از تجربه موفق در این شهرها، مشهد بهعنوان مقصد تازه این نام مطرح انتخاب شده تا دامنه خدمات این مجموعه گسترش یابد.
مدیریت کارآمد و رمز موفقیت
موفقیت «شهر لوازم خانگی» در گرو مدیریت هوشمند و منسجم آن بوده است. سیاست پرهیز از عرضه کالاهای بیکیفیت، انتخاب نامهای تجاری معتبر، ارائه تخفیفهای مناسب و تنظیم بازار در شرایط سخت اقتصادی موجب شده تا این مجموعه در میان مشتریان بهعنوان یک نام قابل اعتماد شناخته شود و استقبال خوبی از آن صورت بگیرد.
همسویی با شعار سال
«شهر لوازم خانگی» در سال جاری با الهام از شعار تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید»، بخشی از منابع مالی خود را به توسعه همکاری با تولیدکنندگان داخلی اختصاص داده است. این اقدام نه تنها به ارتقای ظرفیت تولید در کشور کمک میکند، بلکه زمینه عرضه کالاهای باکیفیت ایرانی با قیمت مناسبتر را نیز فراهم میسازد. سیاستی که در شرایط اقتصادی دشوار امروز، همسو با رهنمودهای رهبر انقلاب و در راستای حمایت از مصرفکنندگان داخلی تعریف شده است.
در شرایطی که هر روز تحریمهای ظالمانه جدید علیه کشور در مجامع بین المللی به تصویب میرسد، اتکاء به توانمندی و ظرفیت داخلی که گسترش و توسعه آن در گروی حمایت مصرف کننده است، شهر لوازم خانگی به خوبی رسالت خود را در این زمینه ایفاء کرده تا نشان دهد منافع ملی برای عوامل این مجموعه در اولویت قرار دارند.
حمایت از خانوادهها و اقشار مختلف
«شهر لوازم خانگی» با طراحی طرحهای متنوع فروش اقساطی، تخفیفهای ویژه و خدمات حمایتی، نیاز بسیاری از خانوادهها را پوشش داده است. این سیاستها بهویژه برای زوجهای جوان در آغاز زندگی و بازنشستگان که با محدودیتهای مالی مواجه هستند، شرایط خرید آسانتری فراهم کرده است.
چشمانداز آینده
افتتاح شعبه مشهد تنها گام تازهای در مسیر توسعه این مجموعه نیست؛ «شهر لوازم خانگی» در برنامههای آتی خود به دنبال تقویت فروش آنلاین، افزایش همکاری با تولیدکنندگان داخلی و راهاندازی شعب بیشتر در دیگر استانهاست تا همچنان جایگاه پیشتاز خود را در بازار حفظ کند.