بیش از ۸۸ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد
رئیس سازمان چای کشور از خرید حدود ۸۸ هزار و ۸۱۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۱,۹۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خبر داد.
به گزارش ایلنا، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از خرید حدود ۸۸ هزار و ۸۱۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۱,۹۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خبر داد و گفت: تاکنون ۱,۴۷۹ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است.
وی افزود: از این میزان برگ سبز خریداری شده ۱۹ هزار و ۹۴۵ تن چای خشک استحصال شد.
رئیس سازمان چای کشور با بیان این که از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون حدود ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات پرداخت شده است، بیان کرد: تسهیلات سرمایهای و سرمایه در گردش برای چایکاران و کارخانجات از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه چای پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تسهیلات سرمایهای از محل سرمایهگذاری صندوق حمایت از توسعه چای در بانک و تسهیلات ۴ درصدی سرمایه در گردش از محل منابع داخلی صندوق و معادل ۱.۹ برابر سرمایهگذاری چایکاران و کارخانهها پرداخت میشود.
جهانساز تاکید کرد: همچنین تسهیلات ۴ درصد سرمایهای برای اصلاح، احیا و بهزراعی و توسعه مکانیزاسیون و خرید ماشینآلات به کشاورزان پرداخت میشود اما برای کارخانجات این تسهیلات ۱۵ درصد و برای بهداشتی کردن و برندسازی است.