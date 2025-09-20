محمدابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی تاثیر اجرای پروژه بارورسازی ابرها در تهران اظهار داشت: اصولا استفاده از تکنولوژی برای حل مسئله آب در زمان امروز مطرح است و روش‌های مختلفی هم وجود دارد، یکی از روش‌ها نیز تکنیک بارورسازی ابرها است. بارورسازی ابر از لحاظ علمی یک موضوع ثابت شده است و در همه کشورها مورد استفاه می‌گیرد، اما یک سیستم فناورانه است و اگر فناوری آن را در اختیار نداشته باشیم طبیعتا به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی ادامه داد: این فناوری شامل داده‌های مختلف از جمله مدل‌های هواشناسی و رادارها تا ابزار و ادوات فیزیکی مثل هواپیماهای مخصوص برای شلیک یدید نقره به مرکز ابرهایی است که تشخیص داده شده باران‌زا هستند، در این زمینه اندازه‌گیری سرعت و جهت باد و نوع ابر و مهارت خلبان و نوع هواپیما باعث می‌شود کشورهای مختلف از این تکنولوژی استفاده کنند، این تکنولوژی به طور گسترده در اختیار کشورهای غربی از جمله امریکا و استرالیا است البته روسیه نیز این تکنولوژی را در اختیار دارد ولی کیفیت تکنولوژی و اجرای غربی‌ها بالاتر است.

این کارشناس حوزه آب گفت: ما هم سال‌ها در یزد مرکز بارورسازی ابرها را داشتیم و پروژه‌هایی را انجام دادیم هرچند آن زمان تحریم بودیم و پروژه توسط روس‌ها انجام شد. ما هر ساله این کار انجام می‌دادیم و استفاده می‌کردیم اما به علت برخی مشکلات تکنیکی و تکنولوژیکی به میزانی که پیش‌بینی می کردیم نتیجه نداشته است زیرا باید بارندگی در حوزه ما باشد و تبدیل به روان‌آب شود اما این اتفاق نیفتاده است.

وی بارورسازی ابرها را بخش کوچکی از راهکاری دانست که برای تامین منابع آب می‌توان به آن تکیه کرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: بارورسازی ابرها اصلا یک کار دائمی همیشگی قابل تاکید که بخش مهمی از تامین آب را داشته باشد؛ نیست و ادعاهایی که در این خصوص می‌شود اساس علمی ندارد. اکنون میزان بارش سالانه کشور ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است اما ۱۰۰ میلیارد متر مکعب را استفاده می‌کنیم زیرا با برخی پدیده‌ها از جمله تبخیر و نفوذ این میزان کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: اینکه بارورسازی تبدیل به بارندگی و جاری و جمع‌آوری شود در مرحله اول که بستگی به تشخیص داده‌ها و داشتن ادوات پیشرفته برای تبدیل ابر به باران دارد و ما در این حوزه دچار مشکل داریم. بنابراین این روش بعنوان حل مسئله بحران آب تهران نمی‌تواند مطرح باشد.

این کارشناس حوزه آب درباره اینکه گفته می‌شود برخی کشورها با بارورسازی ابرها و جذب ابرها مسیر بارندگی در کشور ما را سد کرده‌اند؛ توضیح داد: این موضوع یک ادعا است و نمی‌تواند صحت داشته باشد؛ زیرا این اقدام میزان زیادی انرژی نیاز دارد و جذب ابرها به سمت یک کشور و باراندن آنها به لحاظ علمی صحیح نیست، اگر این طور بود به جای جنگ آب؛ جنگ ابر در کشورها رخ می‌داد و هر کشوری می‌توانست این کار را می‌کرد و سردمدار این جنگ ابر هم کشوری مثل عربستان بود، اکنون ترکیه با مدیریت درست توانسته دریاچه‌های خود را حفظ کند، در کشورهای عربی هم از آب شیرین‌کن‌ها به عنوان منبع پایدار استفاده می‌کنند و به باروری ابرها به عنوان یک منبع اصلی تامین آب نگاه نمی‌کنند.

وی درباره تاثیر منفی احتمالی بارورسازی ابرها بر سلامت آب گفت: ابرها برای باروری به تغییرات نیاز دارند و مطالعات نشان داده بارورسازی عواقبی ندارد.

رئیسی تاکید کرد: اکنون تمام منابعی که در اطراف بوده وارد تهران می‌شود و در حال حاضر هیچ راهی برای حل بحران آب تهران جز مدیریت مصرف نداریم. بارورسازی ابرها نیز در تهران روش پایداری برای تامین آب نیست، با استفاده از شیرهای کم‌مصرف می‌توانیم ۳۰ درصد مصرف را کاهش دهیم، ضمن اینکه راه حل بحران آب تهران کاهش جمعیت و از همه مهم‌تر مدیریت مصرف و مسیری غیر از این راهکارهای بیهوده‌ای است.

