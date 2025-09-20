ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «بیشترین چالش‌های صنایع در شرایط کنونی چیست؟» گفت: براساس بررسی‌های ما در اتاق فکر معاونت صنایع عمومی، صنایع کشور با ۵ چالش عمده مواجه هستند.

عدم‌النفع بیش از ۳۰۰ همتی صنایع به دلیل قطعی برق

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نخستین مشکل صنایع در کشور، گفت: ناترازی انرژی و مشکلاتی که باعث قطعی برق، گاز و محدودیت در تامین آب واحدهای صنعتی شده، منجر به کاهش قابل توجه تولید، عدم‌النفع بیش از ۳۰۰ همتی در سال ۱۴۰۳ و همچنین مشکلات دیگری شده است.

به گفته شیخ، دومین مشکلی که صنعتگران ما با آن مواجه‌اند، مشکلات مربوط به تحریم و توسعه تجارت خارجی، انتقال منابع آبی، صادرات، توافقنامه‌های فنی و مالی میان شرکت‌های ایرانی و خارجی، دریافت خدمات مالی از بانک‌های خارجی و تبادل و تعامل مالی و فناورانه است.

۷۱ اقدام وزارت صمت برای رفع ۵ مشکل اساسی صنایع

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، سومین مشکل صنایع کشور را مشکلات مربوط به عدم تامین مالی بهنگام و با قیمت مناسب ازسوی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و ابزارهای نوین تامین مالی دانست که باعث شده که دست صنعتگران از وجود منابع کافی و به‌موقع برای توسعه فعالیت‌هایشان خالی شود.

به گفته شیخ، چهارمین مشکل صنعتگران ما تکمیل نبودن زنجیره‌های ارزش در صنایع کشور و محدودیت در تامین مواد اولیه در صنایع است که باید روی آن تمرکز شود.

وی افزود: پنجمین مشکل صنعتگران ما مربوط به تامین بهنگام ارز مورد نیاز برای واردات قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه از خارج از کشور و تشریفات طولانی است که در این حوزه وجود دارد؛ از فرایند ثبت سفارش گرفته تا فرایند تخصیص، تامین ارز و فرآیندهای مربوط به تشریفات گمرکی و مواردی از این دست. مجموعا این ۵ مشکل، مشکلی است که در اتاق فکر صنایع عمومی با حضور بیش از ۲۰ نفر از بهترین متخصصان، کارشناسان و مدیران کشور مشخص شده و به منظور رفع این ۵ دسته مشکل، ۷۱ اقدام طراحی شده که این اقدامات در حال انجام است.

برخی از مشکلات صنایع همچنان به قوت خود باقی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برخی دیگر از اقداماتی که به منظور رفع مشکلات صنایع انجام شده است، گفت: برخی از این اقدامات مانند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک با توفیق الهی و همکاری همه دستگاه‌ها به انجام رسیده است. برخی دیگر از اقدامات که در روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود، امکان واردات کالا بدون انتقال ارز حاصل از صادرات برای برخی از صنایع خواهد بود. همچنین تامین سوخت صنایع برای دیزل ژنراتورها و مایحتاج صنعتی و افزایش سهم صنعت از دریافت تسهیلات از دیگر اقداماتی است که قرار است انجام شود؛ ولی این در حالی است که برخی از مشکلات و محدودیت‌ها همچنان بر سر جای خود باقی است.

شیخ در مورد بسته‌های حمایتی دولت از صنایع گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول مدت فعالیت خود، دو بسته حمایتی از صنایع را داشته است که یکی از آنها بعد از محدودیت‌های انرژی مکرر در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تنظیم شد و در بهمن به منصه اجرا درآمد. یک بسته هم بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی تنظیم و تهیه شد.

تلاش‌ وزارت صمت برای تمدید بسته حمایتی دولت از صنایع به جایی نرسید

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به این سوال که «آیا بسته حمایتی دولت از صنایع بعد از جنگ ۱۲ روزه تمام و کمال اجرا شد؟» گفت: مدت‌زمان استفاده از این بسته‌ها کوتاه بود و شرایطی که برای این بسته‌ها به وجود آمد، این بود که ابتدا به صورت محرمانه به دست استانداران ابلاغ شد و به دست شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها نرسید. بعد هم که این بسته به دست گروه‌های مذکور رسید، دستگاه‌های مرتبط مثل سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیات، بانک مرکزی و گمرک اظهار می‌کردند که هنوز بسته حمایتی به ما ابلاغ نشده است.

شیخ خاطرنشان کرد: زمانی که این بسته ابلاغ شد، تنها مدت‌زمان کوتاهی برای استفاده از این شرایط باقی بود و همین عامل موجب شد که فرصت مناسبی برای استفاده همه واحدهای صنعتی از این مزایا و تسهیلات ممکن نشد. وزارت صمت قاطعانه و به‌جد به دنبال تمدید این بسته بوده؛ اما تاکنون تلاش‌ها برای تمدید بسته به جایی نرسیده است و ظاهر دستگاه‌هایی که قرار بود شرایط تولید را تسهیل کنند، با تداوم و تمدید این بسته موافقت نکردند و مخالف هستند.

