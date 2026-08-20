بالاهولار در مسیر توسعه؛ اختصاص ۱۴۹ میلیارد تومان برای آبرسانی ۳۰ روستا

به گزارش خبرنگار ایلنا، روستای بالاهولار در بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری امروز پنج‌شنبه میزبان جمعی از مسئولان، اعضای شورا، پیشکسوتان و اهالی روستا بود؛ نشستی که در آن ضمن بهره‌برداری از یک دستگاه خودرو عملیاتی حمل زباله برای دهیاری، بر توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای خدمات عمومی تأکید شد و عملیات اجرایی احداث ساختمان دهیاری نیز آغاز شد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود، در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای، اظهار کرد: وفاق و همدلی میان مردم و مدیران موجب شده است برنامه‌های توسعه‌ای منطقه با وجود تمامی دشواری‌ها متوقف نشود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب روستایی افزود: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۴۹ میلیارد تومان، پروژه‌های آبرسانی در ۳۰ روستای جدید شهرستان به بهره‌برداری رسیده و وضعیت تأمین آب منطقه در مسیر تحول قرار گرفته است.

بابایی کارنامی ادامه داد: طرح‌های انتقال آب از سد شهید رجایی که پیش از این با چالش‌های متعددی مواجه بود، با پیگیری‌های انجام‌شده به واقعیت تبدیل شده و بخشی از نیازهای حیاتی مردم منطقه را پوشش داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین از توسعه بافت‌های روستایی و تقویت امکانات دهیاری‌ها خبر داد و گفت: با مشارکت مردم حدود ۱۴ تا ۱۵ هکتار به بافت‌های روستایی منطقه افزوده شده و تجهیز دهیاری‌ها به ماشین‌آلات و امکانات زیربنایی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا روستاهای منطقه در مسیر توسعه و ایجاد درآمد پایدار قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه شهری ساری تصریح کرد: با جذب اعتبار جدید ۸۰ میلیارد تومانی، فازهای بعدی توسعه شهری آغاز خواهد شد و حدود چهار هزار تن آسفالت نیز برای روکش خیابان‌های شهر ساری تأمین شده است.

بابایی کارنامی بر ضرورت همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: آسفالت‌ریزی و زیباسازی ورودی‌های شهر هولار، تکمیل پروژه‌های حاشیه رودخانه‌ها، بهسازی جاده‌ها و توسعه خطوط گاز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل فضای رقابتی از اختلافات به رقابت برای آبادانی، خاطرنشان کرد: همدلی مردم و مسئولان موجب شده است اقدامات و پروژه‌های زیرساختی در ساری و میاندورود با جدیت دنبال شود.

در ادامه، حمید محمدی، دهیار روستای بالاهولار، با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و عبدالله هادیان، بخشدار کلیجانرستاق، اظهار کرد: تأمین یک دستگاه خودرو عملیاتی حمل زباله برای دهیاری، یکی از دغدغه‌های دیرینه روستا بود که با پیگیری مسئولان و مشارکت دهیاری و شورای روستا محقق شد.

وی تأمین آب را یکی از مهم‌ترین نیازهای منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلات آب‌رسانی در تابستان گذشته، احداث مخزن آب در روستای هولار باید با جدیت پیگیری شود و تأمین آب، یکی از اولویت‌های اساسی برای رفاه مردم و حفظ ظرفیت‌های کشاورزی منطقه است.

دهیار بالاهولار افزود: تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد عملیات تعریض و عقب‌نشینی‌های مربوط به طرح هادی در داخل روستا انجام شده و با مشارکت مردم و حمایت یک سرمایه‌گذار محلی، حدود یک هزار متر از مسیر نیز برای اجرای عملیات آسفالت زیرسازی شده است.

محمدی همچنین با اشاره به جایگاه بالاهولار به‌عنوان مرکز بخش، احداث ساختمان دهیاری را از نیازهای مهم روستا دانست و خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه شد.

در پایان این نشست، عملیات اجرایی احداث ساختمان دهیاری روستای بالاهولار با حضور مسئولان آغاز شد. این ساختمان در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

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