به گزارش ایلنا، محمد دوستخواه احمدی، رئیس جهاد کشاورزی تربت‌جام اعلام کرد که این شهرستان با دارا بودن بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت، به عنوان قطب اصلی و رتبه اول تولید خربزه در ایران شناخته می‌شود. وی افزود که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از سطح زیرکشت امسال بیش از ۱۷۵ هزار تن خربزه برداشت خواهد شد.

دوستخواه احمدی با اشاره به کیفیت مطلوب محصولات منطقه، تأکید کرد که این ویژگی باعث شده تا علاوه بر تأمین نیاز بازار مصرف سراسر کشور، بخش قابل توجهی از محصول نیز جهت صادرات به بازارهای خارجی هدایت شود.

وی همچنین به نقش حیاتی این محصول در اقتصاد منطقه اشاره کرد و افزود: خربزه یکی از اشتغال‌زاترین بخش‌های کشاورزی در این شهرستان است؛ به‌طوری که به‌طور متوسط، در هر هکتار از این محصول، روزانه فرصت اشتغال برای ۸۰ نفر ایجاد می‌شود که این موضوع تأثیر مستقیمی بر تأمین معیشت و درآمد خانواده‌های روستایی دارد.

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