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هلاکت اراذل و اوباش مسلح در درگیری با پلیس در داراب

هلاکت اراذل و اوباش مسلح در درگیری با پلیس در داراب
کد خبر : 1818957
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فرمانده انتظامی شهرستان داراب از هلاکت یک شرور سابقه‌دار در جریان عملیات دستگیری خبر داد و گفت: این فرد پس از مقاومت در برابر مأموران و تیراندازی به سمت شهروندان و عوامل انتظامی، در جریان واکنش پلیس مجروح و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی اظهار کرد: مأموران انتظامی داراب در جریان عملیات دستگیری یک نفر اراذل و اوباش سابقه‌دار با مقاومت و درگیری وی مواجه شدند.

وی افزود: متهم که مسلح بود، به سمت شهروندان و عوامل انتظامی حمله‌ور شد و اقدام به تیراندازی کرد که مأموران با واکنش قاطع، وی را مجروح کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب ادامه داد:متهم پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.

هاشمی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شوند، با صلابت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.

 

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