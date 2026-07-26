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تصفیه‌خانه فاضلاب قصردشت وارد مدار آزمایشی شد/ آبرسانی پایدار به ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز در آستانه تحقق

تصفیه‌خانه فاضلاب قصردشت وارد مدار آزمایشی شد/ آبرسانی پایدار به ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز در آستانه تحقق
کد خبر : 1818702
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شهردار شیراز با اشاره به پایان عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب محلی قصردشت، از آغاز بهره‌برداری آزمایشی این پروژه خبر داد و گفت: این تصفیه‌خانه با ظرفیت حداقل ۱۰۰ لیتر بر ثانیه، نقش مهمی در تأمین آب پایدار باغ‌های قصردشت و حفظ فضای سبز شیراز خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب محلی قصردشت پس از حدود دو سال تلاش مستمر، با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر، جمعی از معاونان، مدیران و مشاوران شهردار، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های فارس و پیمانکاران پروژه، وارد مرحله بهره‌برداری آزمایشی شد.

شهردار شیراز، در جریان بازدید از این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی تصفیه‌خانه به پایان رسیده و در حال حاضر بهره‌برداری آزمایشی آن آغاز شده است و به‌زودی این مجموعه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

محمدحسن اسدی با اشاره به شرایط خشکسالی و تشدید تنش آبی افزود: احداث این تصفیه‌خانه برای حفظ باغ‌ها، درختان و توسعه فضای سبز شیراز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود.

شهردار شیراز با بیان اینکه اجرای این پروژه حدود دو سال به طول انجامیده است، گفت: این پروژه در شرایط خاص کشور و با وجود تحریم‌های اقتصادی اجرا شد و با تلاش مجموعه مدیریت شهری اکنون به مرحله بهره‌برداری آزمایشی رسیده است.

اسدی ظرفیت تولید آب این تصفیه‌خانه را حداقل ۱۰۰ لیتر بر ثانیه اعلام کرد و ادامه داد: این میزان آب می‌تواند نیاز آبی باغ‌های قصردشت را تأمین و وارد شبکه آبرسانی این باغ‌ها شود.

وی این پروژه را مقدمه‌ای برای احداث تصفیه‌خانه‌های محلی بیشتر در نقاط مختلف شیراز دانست و ابراز امیدواری کرد با توسعه این رویکرد، دغدغه تأمین آب مورد نیاز درختان و فضای سبز شهر به حداقل برسد.

شهردار شیراز همچنین با تأکید بر جایگاه باغ‌های قصردشت در هویت و اقلیم این شهر گفت: این باغ‌ها یکی از مهم‌ترین ذخایر طبیعی و هویتی شیراز محسوب می‌شوند و وجود چنین گنجینه‌ای در قلب شهر، از ویژگی‌های کم‌نظیر شیراز است.

اسدی افزود: حفظ این میراث ارزشمند در کنار تملک بخش قابل توجهی از باغ‌ها، از جمله اقدامات مدیریت شهری در این دوره بوده و اجرای پروژه‌هایی مانند تصفیه‌خانه فاضلاب محلی نیز با هدف تأمین پایدار آب و صیانت از این سرمایه طبیعی دنبال شده است.

تأمین آب ۴۰۰ هکتار باغ در انتظار تکمیل دو مرحله

 رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با اشاره به موفقیت تست اولیه تصفیه‌خانه فاضلاب محلی قصردشت اظهار کرد: اجرای این پروژه می‌تواند آب مورد نیاز حداقل ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز را تأمین و به پایان تنش آبی در این محدوده کمک کند.

مسعود زارعی با بیان اینکه این پروژه حاصل حدود دو سال تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های مرتبط است، افزود: اجرای این طرح در حالی به نتیجه رسیده که طی بیش از دو دهه تلاش‌های متعددی برای آغاز و اجرای آن انجام شده بود.

زارعی، همکاری معاونت‌های مختلف شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط را در پیشبرد این پروژه مؤثر دانست و گفت: تأمین آب پایدار برای باغ‌های قصردشت، اقدامی مهم در مسیر حفظ این سرمایه طبیعی و تاریخی شهر است.

وی ادامه داد: برای بهره‌برداری کامل از پروژه، دو مرحله دیگر شامل انتقال آب تصفیه‌شده به مناطق هدف و فراهم کردن بستر واگذاری آب به باغداران باید تکمیل شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز ابراز امیدواری کرد با تکمیل این مراحل، آب تصفیه‌شده در اختیار باغداران قرار گیرد و این پروژه زمینه‌ساز حفظ و احیای باغ‌های قصردشت و بهره‌مندی شهروندان از این میراث ارزشمند باشد.

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