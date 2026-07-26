تصفیهخانه فاضلاب قصردشت وارد مدار آزمایشی شد/ آبرسانی پایدار به ۴۰۰ هکتار از باغهای شیراز در آستانه تحقق
شهردار شیراز با اشاره به پایان عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب محلی قصردشت، از آغاز بهرهبرداری آزمایشی این پروژه خبر داد و گفت: این تصفیهخانه با ظرفیت حداقل ۱۰۰ لیتر بر ثانیه، نقش مهمی در تأمین آب پایدار باغهای قصردشت و حفظ فضای سبز شیراز خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، پروژه تصفیهخانه فاضلاب محلی قصردشت پس از حدود دو سال تلاش مستمر، با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر، جمعی از معاونان، مدیران و مشاوران شهردار، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس و پیمانکاران پروژه، وارد مرحله بهرهبرداری آزمایشی شد.
شهردار شیراز، در جریان بازدید از این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی تصفیهخانه به پایان رسیده و در حال حاضر بهرهبرداری آزمایشی آن آغاز شده است و بهزودی این مجموعه به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
محمدحسن اسدی با اشاره به شرایط خشکسالی و تشدید تنش آبی افزود: احداث این تصفیهخانه برای حفظ باغها، درختان و توسعه فضای سبز شیراز یک ضرورت اجتنابناپذیر بود.
شهردار شیراز با بیان اینکه اجرای این پروژه حدود دو سال به طول انجامیده است، گفت: این پروژه در شرایط خاص کشور و با وجود تحریمهای اقتصادی اجرا شد و با تلاش مجموعه مدیریت شهری اکنون به مرحله بهرهبرداری آزمایشی رسیده است.
اسدی ظرفیت تولید آب این تصفیهخانه را حداقل ۱۰۰ لیتر بر ثانیه اعلام کرد و ادامه داد: این میزان آب میتواند نیاز آبی باغهای قصردشت را تأمین و وارد شبکه آبرسانی این باغها شود.
وی این پروژه را مقدمهای برای احداث تصفیهخانههای محلی بیشتر در نقاط مختلف شیراز دانست و ابراز امیدواری کرد با توسعه این رویکرد، دغدغه تأمین آب مورد نیاز درختان و فضای سبز شهر به حداقل برسد.
شهردار شیراز همچنین با تأکید بر جایگاه باغهای قصردشت در هویت و اقلیم این شهر گفت: این باغها یکی از مهمترین ذخایر طبیعی و هویتی شیراز محسوب میشوند و وجود چنین گنجینهای در قلب شهر، از ویژگیهای کمنظیر شیراز است.
اسدی افزود: حفظ این میراث ارزشمند در کنار تملک بخش قابل توجهی از باغها، از جمله اقدامات مدیریت شهری در این دوره بوده و اجرای پروژههایی مانند تصفیهخانه فاضلاب محلی نیز با هدف تأمین پایدار آب و صیانت از این سرمایه طبیعی دنبال شده است.
تأمین آب ۴۰۰ هکتار باغ در انتظار تکمیل دو مرحله
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با اشاره به موفقیت تست اولیه تصفیهخانه فاضلاب محلی قصردشت اظهار کرد: اجرای این پروژه میتواند آب مورد نیاز حداقل ۴۰۰ هکتار از باغهای شیراز را تأمین و به پایان تنش آبی در این محدوده کمک کند.
مسعود زارعی با بیان اینکه این پروژه حاصل حدود دو سال تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای مرتبط است، افزود: اجرای این طرح در حالی به نتیجه رسیده که طی بیش از دو دهه تلاشهای متعددی برای آغاز و اجرای آن انجام شده بود.
زارعی، همکاری معاونتهای مختلف شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، ادارهکل حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاههای مرتبط را در پیشبرد این پروژه مؤثر دانست و گفت: تأمین آب پایدار برای باغهای قصردشت، اقدامی مهم در مسیر حفظ این سرمایه طبیعی و تاریخی شهر است.
وی ادامه داد: برای بهرهبرداری کامل از پروژه، دو مرحله دیگر شامل انتقال آب تصفیهشده به مناطق هدف و فراهم کردن بستر واگذاری آب به باغداران باید تکمیل شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز ابراز امیدواری کرد با تکمیل این مراحل، آب تصفیهشده در اختیار باغداران قرار گیرد و این پروژه زمینهساز حفظ و احیای باغهای قصردشت و بهرهمندی شهروندان از این میراث ارزشمند باشد.