ایلنا از استان مرکزی گزارش میدهد:
از کمبود داروها تا هزینههای گزاف درمان و تجیهزات؛ چالش جدی بیماران دیابتی / عدم تعهد بیمهای داروهای وارداتی
مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی: کمبود داروهای دیابت محدود به استان مرکزی نیست
بیماران دیابتی علاوه بر تحمل دردهای جسمی، رنجهای دیگری از جمله مشکلات خرید دارو را نیز متحمل میشوند. گرانی و کمیابی داروهایی که تأثیر بسزایی در بهبود شرایط بیماری دارند، از جمله این مشکلات است. بیماران مبتلا به دیابت برای خرید داروهای خود با مشکلات نایاب شدن دارو و قیمتهای سرسامآور آن مواجه شدهاند. مسائلی که منجر شده بسیاری از بیماران دیابتی برای درمان با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیابی و نایابی از یک سو و افزایش وحشتناک قیمتها از سوی دیگر، مشکلات بسیاری را برای بیماران دیابتی به ارمغان میآورد. بیماران مبتلا به دیابت در حوزه تأمین دارو با مشکلات و مصائب زیادی مواجه شدهاند. از فقدان داروهای این بیماران به ویژه انسولین با بِرَند و شناسه مناسب گرفته تا قیمت گزاف داروهای این حوزه، همگی از جمله مواردی هستند که جان بیماران مبتلا به دیابت را با خطرات جدی مواجه کرده است.
بسیاری از خانوادههای دارای بیماران دیابتی سالهاست از هزینههای بالای داروها شکایت دارند. موضوع دیگر اینکه برخی از داروهای این بیماران تحت پوشش بیمه نیستند. در حالی که اکثر این خانوادهها از دهکهای پایین جامعه هستند و درآمد آنچنانی ندارند. برخی از آنها با کمک خیریههای درمانی هزینه داروهای بیماران خود را تأمین میکنند. تکرار هزینههای درمانی برای بیماران دیابتی بسیار سنگین است و تحمل بیماری را برای آنها دشوارتر میکند.
نایابی و کمبود داروهای بیماران مبتلا به دیابت نیز به مشکلات ناتوانی در تأمین هزینهها افزوده است. بیماران مبتلا به دیابت با کمبود داروهای خود در داروخانهها روبهرو هستند و از این وضعیت شکایت دارند. این بیماران در داروخانهها یکی پس از دیگری به امید یافتن دارو سرگردان هستند. در بعضی موارد تحت پوشش بیمه نبودن برخی داروهای بیماران دیابتی و غیردولتی بودن بعضی مراحل درمانی، بیماران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
داروهای وارداتی دیابت دارای تعهد بیمهای نیستند
یک بیمار دیابتی به دلیل شرایط بیماری حال مساعدی ندارد و به سختی میتواند صحبت کند، گفت: متأسفانه خدمات درمانی و دارویی متفاوت است و این موضوع باعث گلایهمندی بیماران شده است. داروهای وارداتی تأثیرگذار بر روند درمان بیماریها که عوارض بدحالی شدید را در بیمار ندارد، دارای تعهد بیمهای نیستند. بسیاری از بیماران به دلیل ناآگاهی از نوع داروهای درمانی و شرایط مالی نامناسب، به اجبار برای درمان به سمت داروهای دارای تعهد بیمهای که بیشتر آنها داخلی است، میروند.
وی افزود: برخی داروهای داخلی موجود تأثیرگذاری چندانی بر درمان مؤثر بیمار ندارد و بیماران را در فرایند درمان دچار برخی مشکلات جسمانی میکند. این داروها علاوه بر عوارضی که برای بیمار به همراه دارند، در برخی مواقع با کمبود روبرو هستند. صفهای طولانی مدت بیماران در داورخانهها برای ارائه نسخهها و دریافت دارو، بیماران و خانوادههای آنها را از پای درآورده است. در چنین شرایطی مسئولان تنها به تعهد بیمهای اکتفا کردهاند و توجهی به دیگر مشکلات دارویی و درمانی ندارند.
سرگردانی در داروخانهها و هزینههای بسیار گزاف تجهیزات درمانی
یک مرد که همسرش مبتلا به بیماری دیابت است، اظهار داشت: برای پیدا کردن داورهای همسرم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان هستم، هرچند میدانم تلاشی که میکنم، بیفایده است. داروهایی که برای همسرم نیاز دارم در بازار سیاه وجود دارد اما میترسم آنها را تهیه کنم، هر چند توان تأمین قیمتهای بالای آنها را هم ندارم. موضوع دیگری که بسیار آزاردهندهتر است، گرانی بیش از حد تجهیزات پزشکی درمانی است. متأسفانه این تجهیزات از قیمتهای گزافی برخوردار هستند.
وی به گران بودن و قیمتهای بسیار بالای تجهیزات پزشکی درمانی در بازار اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تأمین تجهیزات درمانی دیابت برای خانوادههایی با وضع مالی متوسط و پایینتر بسیار دشوار است. تجهیزات درمانی بیماران دیابتی که در خانه به آنها نیاز است در بازار قیمتهای بسیار گزافی دارند. در برخی موارد تجهیزات درمانی باید برای بعضی از بیماران مبتلا به دیابت خریداری شود که هر کدام از این تجهیزات نیز دارای قیمتهای متعدد و بعضاً بسیار گزاف و بالایی هستند.
مصائب خانوادههای بیماران دیابتی از کمبود داروها
مادر یک کودک مبتلا به بیماری دیابت ابراز داشت: برای خرید داروهای فرزندم با مشکلات بسیاری روبرو هستم. مسئولان یک روز به داروخانهها سر بزنند و ببینند بیماران و خانوادههای بیماران چه مصائبی دارند. از یک سو دارو در داروخانهها نیست و از سوی دیگر داروهای بازار سیاه، تقلبی، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته هستند. پس بیماران چگونه داروهای خود را پیدا کنند؟! تاکنون 2 بار تاریخ انجام فرایندهای درمانی فرزندم به دلیل کمبود دارو و در نوبت قرار گرفتن، به تعویق افتاد.
وی اضافه کرد: برخی داروهای تجویزی پزشکان که درصد بهبود کودک را افزایش میدهد، بسیار گرانقیمت بوده و از حمایتهای بیمهای برخوردار نیست. از سوی دیگر با آنکه میدانم مراحل درمانی فرزندم در مطب پزشک خصوصی با وضعیت بهتری انجام میشود، اما به دلیل هزینه بالای دستمزد پزشکان متخصص، امکان مراجعه به متخصص و مطب پزشکهای خصوصی را ندارم. متأسفانه در چنین شرایطی باید عنوان کرد درد سنگین هزینههای دارویی و درمانی، آزار دهندهتر از خود بیماری است.
هزینههای گزاف دارو و درمان دیابت
یک بیمار دیابتی دیگر بیان داشت: بیماران مبتلا به دیابت در فرایندهای دارویی و درمانی خود با مشکلاتی از قبیل هزینههای گزاف داروها و هزینههای بسیار سنگین دستگاهها و تجهیزات پزشکی این بخش روبرو هستند. برخی از بیماران دیابتی به دلیل رعایت نشدن روند دقیق درمان و استفاده نکردن از داروهای مناسب، جان خود را از دست میدهند. موضوع اینجاست که بسیاری از بیماران دیابتی قابل درمان هستند، به شرط آنکه این بیماران در فضایی مناسب و با داروهای مؤثرتری اقدام به درمان کنند.
وی ادامه داد: چنانچه بیماران دیابتی در فرایند درمان با مشکلاتی روبرو شوند و نسبت به هزینههای درمانی خود مدام دچار استرس ناشی از این وضعیت باشند، توان زیادی در برابر بیماری نخواهد داشت. این مسئله موجب ضعف آنها و پایین آمدن درصد بهبودی بیماران میشود. بسیاری از پزشکان و داروخانهها به دلیل بدعهدی شرکتهای بیمهگر در بازپرداخت هزینههای دارویی و درمانی، قراردادهای خود را فسخ کرده و بیمار به ناچار برای درمان اقدام به پرداخت آزاد مبلغ دارو و درمان میکند.
چالش جدی بیماران دیابتی از کمبود داروها گرفته تا هزینههای گزاف درمان
مدیرعامل انجمن دیابت استان مرکزی در این رابطه گفت: دیابت یکی از بیماریهای مزمن و شایع در جهان است که نیاز به درمان مداوم و مدیریت دقیق دارد. بیماران دیابتی، برای کنترل قند خون خود به انسولین، داروهای مؤثر، نوار تست قند و مشاورههای تخصصی نیاز دارند. اما در سالهای اخیر به ویژه در سال جاری به دلیل جنگ، مشکلاتی نظیر کمبود این اقلام و افزایش قیمتهای چند برابری داروها و تجهیزات این بخش، چالشهای جدی برای بیماران و خانوادههای آنها ایجاد کرده است.
محمد اکبرپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: کمبود و افزایش چندبرابری قیمت انسولین و داروهای مؤثر دیابت در بازار، یکی از بزرگترین مشکلاتی است که بیماران دیابتی با آن مواجه هستند. این کمبود ناشی از عوامل مختلفی است. مشکلاتی از قبیل زنجیره تأمین، عدم تولید کافی، سیاستهای قیمتگذاری، عدم رقابت، تحریمها و مشکلات اقتصادی، فاصله جغرافیایی و هزینههای بالای درمان، همگی از عواملی است که به کمبود و نیز قیمتهای بالای داروهای دیابت دامن میزند.
وی ادامه داد: اختلالات در زنجیره تأمین داروها، به ویژه در این دوران بحران اقتصادی و جنگ، منجر به کمبود داروها شده است. برخی از شرکتهای داروسازی به دلیل مسائل مالی و عدم مواد اولیه دارویی، تولید انسولین و داروهای دیابت را کاهش دادهاند که این موضوع همان عدم تولید کافی داروهای بیماران دیابتی است. این کمبودها میتوانند عواقب جدی برای بیماران داشته باشند، که از جمله آنها میتوان به افزایش خطر ابتلا به عوارض دیابت و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان اشاره کرد.
مدیرعامل انجمن دیابت استان مرکزی به افزایش قیمت انسولین و داروهای مؤثر اشاره کرده و اظهار داشت: افزایش قیمت داروها، به ویژه انسولین، یکی دیگر از چالشهای بزرگ برای بیماران دیابتی است. این افزایش قیمت میتواند ناشی از عواملی مانند سیاستهای قیمتگذاری، عدم رقابت، تحریمها و مشکلات اقتصادی باشد. برخی از شرکتهای به بهانه افزایش قیمت دلار سیاستهای قیمتگذاری غیرمنصفانهای برای داروها داشته دارند که منجر به افزایش قیمتها در این حوزه شده است.
اکبرپور به عدم وجود رقابت کافی و همچنین تحریمها و مشکلات اقتصادی اشاره داشته و تصریح کرد: عدم وجود رقابت کافی بین تولیدکنندگان دارو نیز از دیگر مواردی است که سبب کمبود داروهای دیابت و افزایش قیمتها در این حوزه شده است. تحریمها و مشکلات اقتصادی نیز در حوزه کمبود داروهای دیابت و افزایش قیمت آنها تأثیرگذار هستند. در سال گذشته و جاری، جنگ و تحریمهای اقتصادی واردات داروها را با مشکلات فراوانی همراه کرده است که به افزایش قیمتها منجر شد.
وی بیان داشت: افزایش قیمت انسولین و داروهای مؤثر، به ویژه برای خانوادههای کمدرآمد، منجر به عدم توانایی در تأمین نیازهای درمانی شده است. این مسئله عواقب جدی از جمله عدم کنترل قند خون و بروز عوارض جدی را در پی دارد. نوارهای تست قند نیز یکی دیگر از اقلام ضروری برای بیماران دیابتی هستند که با کمبود و افزایش قیمت مواجه شدهاند. بیماران بدون دسترسی به نوار تست قند نمیتوانند قند خون خود را به دقت کنترل کنند و این مسئله میتواند منجر به بروز عوارض جدی شود.
مدیرعامل انجمن دیابت استان مرکزی به مشکلات دسترسی به فوقتخصص غدد کودکان اشاره داشته و تأکید کرد: کودکان دیابتی برای مدیریت بهتر بیماری خود نیاز به معاینه و مشاورههای تخصصی دارند. اما دسترسی به فوقتخصص غدد کودکان اخیراً در این استان بسیار محدود شده است. کمبود و بهتر بگوییم نبود فوقتخصصهای غدد کودکان در استان منجر به ازدحام و سرگردانی بیماران مبتلا به دیابت به خصوص کودکان دیابتی در بیمارستانها، کلینیکها و مطبهای پزشکان شده است.
اکبرپور ابراز داشت: فاصله جغرافیایی از دیگر مواردی است که روند درمان بیماران دیابتی را مختل میکند. در مناطق دورافتاده و کمبرخوردار، بیماران ممکن است نیاز به سفرهای طولانی برای دیدار با پزشک متخصص داشته باشند. همچنین هزینههای بالای درمان برای برخی بیماران دیابتی به خصوص بیمارانی که در مناطق کمبرخوردار و دورافتاده سکونت دارند، بسیار سنگین است. همچنین هزینههای مشاوره با پزشکان متخصص نیز بار مالی بسیتر سنگینی بر روی دوش خانوادهها گذاشته است.
وی اضافه کرد: این مسائل نیازمند توجه ویژه مسئولان و سیاستگذاران نظام سلامت است تا با اتخاذ تدابیر مناسب ضمن تأمین کمبودها و کاهش قیمتها و همچنین در نظر گرفتن یارانه مناسب، شرایط بهتری برای مدیریت بیماری دیابت و بهبود افراد مبتلا به این بیماری فراهم کنند. ایجاد زیرساختهای مناسب برای تأمین داروها، کاهش قیمتها، افزایش دسترسی به متخصصان و همچنین ایجاد کلینیک تخصصی دیابت میتواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی کمک شایانی نماید کند.
کمبود داروهای دیابت محدود به استان مرکزی نیست
مدیر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز به موضوع کمبود داروهای بیماران دیابتی در استان اشاره کرده و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات در زمینه تأمین برخی داروها به دلیل تحریمها و جنگ تحمیلی باید در نظر داشت که کمبود این اقلام محدود به این استان نبوده و در سطح کشور وجود دارد. با این حال، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به صورت مستمر و بر اساس سهمیهبندیها، این اقلام را در اختیار استانها قرار میدهد.
آزاده ناظری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز نسبت به توزیع منظم داروهای بیماران دیابتی در مراکز درمانی و داروخانهها اقدام میکند. در نتیجه بهرغم محدودیت در تأمین این داروها به تعداد مورد نیاز، روند توزیع این فرآوردهها در این استان ادامه داشته و تاکنون متوقف نشده است. همچنین وضعیت موجود به صورت مستمر رصد شده و نیاز استان به سازمان غذا و دارو اعلام میشود تا تأمین و توزیع این اقلام با حداقل اختلال انجام گیرد.
گزارش: شایسته سلامی