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مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان در روز 29 تیر ماه

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان در روز 29 تیر ماه
کد خبر : 1815739
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی افزایش دمای هوا و با هدف مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف آب، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، ادارات، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان در روز دوشنبه 29 تیر ماه، 2 ساعت زودتر به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، مجید محبی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، پایان فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان در روز دوشنبه 29 تیر ماه، ساعت 11 صبح تعیین شده است.

وی ادامه داد: این تصمیم با توجه به شدت گرمای هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آب اتخاذ شده است. از شهروندان تقاضا می‌شود با توجه به افزایش مصرف برق و آب در روزهای گرم، برای حفظ پایداری خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه‌های توزیع، صرفه‌جویی‌های لازم را داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز و بخش‌های خدمات ضروری، از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت‌های کاری خود خواهند پرداخت.

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