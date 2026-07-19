کاهش ساعت کاری 5 شهرستان استان ایلام در روز 29 تیر ماه
پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تداوم گرمای هوا در استان ایلام باعث شد که روز دوشنبه 29 تیر ماه برای دومین بار متوالی، فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در 5 شهرستان گرمسیری این استان، با کاهش ساعت کاری همراه شود.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیشبینی هواشناسی استان و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به منظور مدیریت مصرف انرژی، ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه روز دوشنبه 29 تیر ماه در شهرستانهای دهلران و مهران 2 ساعت زودتر به کار خود پایان میدهند.
پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام در اطلاعیه خود به پایان ساعت کاری 3 شهرستان دیگر اشاره کرده و آورده است: با توجه شرایط اعلام شده فوق، ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه روز دوشنبه 29 تیر ماه در شهرستانهای آبدانان، درهشهر و سیروان، یک ساعت زودتر به کار خود پایان میدهند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان (نوبت کاری) از این تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و مشمول شرایط فوق نخواهند بود. بر این اساس طبق روال معمول به فعالیتهای کاری خود خواهند پرداخت.
در اطلاعیه صادر شده از سوی پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام ذکر شده است: از عموم شهروندان، ادارات و دستگاههای اجرایی تقاضا میشود با صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی به ویژه برق و آب در حفظ پایداری شبکههای انرژی کوشا باشند و با دستگاههای اجرایی خدماترسان همکاری کنند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: دادههای سازمان هواشناسی نشان میدهد دمای هوای استان ایلام از شنبه تا پایان هفته جاری در شهرستانهای گرمسیری به 49 تا 51 درجه و در مناطق سردسیر و معتدل به 38 تا 40 درجه سانتیگراد میرسد. روند افزایش دما تا پایان هفته جاری در سراسر این استان ادامه دارد.