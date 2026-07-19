معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز:
دانشآموزان پایه نهم آگاهانه انتخاب رشته کنند
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر اهمیت فرآیند هدایت تحصیلی گفت: دانشآموزان پایه نهم باید با شناخت دقیق استعدادها، توانمندیها و علایق خود و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه، آگاهانه نسبت به انتخاب رشته تحصیلی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، فرزین خرسندی با اشاره به تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان البرز اظهار کرد: این کمیته تاکنون ۶ نشست تخصصی برگزار کرده و فرآیند هدایت تحصیلی با هدف شناسایی استعدادها، تواناییها، علایق و ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان و همچنین آشنایی آنان با شاخهها و رشتههای تحصیلی، حرفهها و مشاغل مورد نیاز جامعه در حال اجرا است.
وی افزود: در راستای آگاهیبخشی و شناخت بیشتر دانشآموزان پایه نهم، ۱۲ وبینار تخصصی با موضوع هدایت تحصیلی و آشنایی با رشتهها و مشاغل در بستر فضای مجازی برگزار و ۶۰ پوستر آموزشی نیز تهیه و منتشر شده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان نیز ۱۲ کمیته هدایت تحصیلی تشکیل شده تا این فرآیند در فضایی مناسب و با استفاده از ظرفیتهای تخصصی به نتیجه مطلوب برسد.
خرسندی با اشاره به صدور نمونبرگ هدایت تحصیلی گفت: این نمونبرگ همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد و شهریور برای دانشآموزان صادر میشود و پس از تأیید مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدیر مدرسه، در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: دانشآموزان در شاخه نظری به انتخاب رشته تحصیلی و در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش به گروههای تحصیلی هدایت میشوند و تعیین رشته در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش نیز بر اساس شیوهنامهای خواهد بود که از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ میشود.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه هدایت تحصیلی تنها انتخاب یک رشته تحصیلی نیست، گفت: این فرآیند یک انتخاب راهبردی در مسیر زندگی دانشآموزان محسوب میشود و بر اساس یک مدل علمی و دادهمحور انجام میشود که ترکیبی از عملکرد تحصیلی، آزمونهای مشاورهای و ارزیابیهای روانشناختی است.
خرسندی افزود: ۶۵ درصد امتیاز هدایت تحصیلی به عملکرد تحصیلی سهساله دانشآموزان اختصاص دارد و ۳۵ درصد دیگر نیز مجموع امتیاز آزمونهای رغبتسنجی و توانایی، نظر مشاوران، معلمان و خانوادهها را شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: این مدل تلاش دارد سه مؤلفه مهم شامل خواست و علاقه دانشآموز، توانایی واقعی او و نیازهای جامعه را در فرآیند تصمیمگیری برای انتخاب رشته مورد توجه قرار دهد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز در پایان با تأکید بر نقش مهم والدین در انتخاب رشته دانشآموزان پایه نهم گفت: والدین باید در این مسیر نقش حمایتی و مشورتی داشته باشند، چراکه تحمیل رشته تحصیلی از سوی خانواده میتواند در آینده پیامدهای منفی برای مسیر تحصیلی و شغلی فرزندان به همراه داشته باشد.