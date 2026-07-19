به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، فرزین خرسندی با اشاره به تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان البرز اظهار کرد: این کمیته تاکنون ۶ نشست تخصصی برگزار کرده و فرآیند هدایت تحصیلی با هدف شناسایی استعدادها، توانایی‌ها، علایق و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان و همچنین آشنایی آنان با شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، حرفه‌ها و مشاغل مورد نیاز جامعه در حال اجرا است.

وی افزود: در راستای آگاهی‌بخشی و شناخت بیشتر دانش‌آموزان پایه نهم، ۱۲ وبینار تخصصی با موضوع هدایت تحصیلی و آشنایی با رشته‌ها و مشاغل در بستر فضای مجازی برگزار و ۶۰ پوستر آموزشی نیز تهیه و منتشر شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان نیز ۱۲ کمیته هدایت تحصیلی تشکیل شده تا این فرآیند در فضایی مناسب و با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی به نتیجه مطلوب برسد.

خرسندی با اشاره به صدور نمون‌برگ هدایت تحصیلی گفت: این نمون‌برگ همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد و شهریور برای دانش‌آموزان صادر می‌شود و پس از تأیید مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدیر مدرسه، در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان در شاخه نظری به انتخاب رشته تحصیلی و در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به گروه‌های تحصیلی هدایت می‌شوند و تعیین رشته در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می‌شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه هدایت تحصیلی تنها انتخاب یک رشته تحصیلی نیست، گفت: این فرآیند یک انتخاب راهبردی در مسیر زندگی دانش‌آموزان محسوب می‌شود و بر اساس یک مدل علمی و داده‌محور انجام می‌شود که ترکیبی از عملکرد تحصیلی، آزمون‌های مشاوره‌ای و ارزیابی‌های روان‌شناختی است.

خرسندی افزود: ۶۵ درصد امتیاز هدایت تحصیلی به عملکرد تحصیلی سه‌ساله دانش‌آموزان اختصاص دارد و ۳۵ درصد دیگر نیز مجموع امتیاز آزمون‌های رغبت‌سنجی و توانایی، نظر مشاوران، معلمان و خانواده‌ها را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مدل تلاش دارد سه مؤلفه مهم شامل خواست و علاقه دانش‌آموز، توانایی واقعی او و نیازهای جامعه را در فرآیند تصمیم‌گیری برای انتخاب رشته مورد توجه قرار دهد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز در پایان با تأکید بر نقش مهم والدین در انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم گفت: والدین باید در این مسیر نقش حمایتی و مشورتی داشته باشند، چراکه تحمیل رشته تحصیلی از سوی خانواده می‌تواند در آینده پیامدهای منفی برای مسیر تحصیلی و شغلی فرزندان به همراه داشته باشد.

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