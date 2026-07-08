وقوع زمینلرزه 4.2 ریشتری در شهرستان درهشهر / هیچگونه خسارتی گزارش نشده است
فرماندار شهرستان درهشهر در استان ایلام گفت: زمینلرزهای به بزرگی 4.2 درجه در مقیاس درونی زمین (ریشتر) عصر امروز چهارشنبه 17 تیر ماه این شهرستان را لرزاند. بر اساس بررسیهای اولیه، تا این لحظه هیچگونه خسارتی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، حسن میری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این زمینلرزه ساعت 18:52:33 روز چهارشنبه 17 تیر ماه به وقوع پیوست. کانون این لرزش در ژرفای 10 کیلومتری زمین ثبت شده است و پس از وقوع آن، پیگیریهای لازم انجام گرفت.
وی ادامه داد: پایش و ارزیابیهای لازم به صورت میدانی در مناطق مختلف این شهرستان و همچنین گزارشگیری از بخشداران انجام شد. خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز خسارتهای جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است.
فرماندار شهرستان درهشهر به وقوع پسلرزه اشاره کرده و اظهار داشت: دقایقی پس از زلزله نخست، پسلرزه دیگری به بزرگی 3.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 19:13 شامگاه امروز چهارشنبه 17 تیر ماه حوالی این شهرستان را لرزاند.