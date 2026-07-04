به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی در جریان بازدید از بخش ارژن و حضور در جمع مردم شهر خانه‌زنیان، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم خانه‌زنیان اظهار کرد: ملت‌ها بیش از هر چیز با فرهنگ و هویت خود شناخته می‌شوند و ایران از کهن‌ترین تمدن‌های جهان و از خاستگاه‌های مهم فرهنگ و تمدن بشری است.

فرماندار شیراز با بیان اینکه فرهنگ و تمدن دو رکن مکمل یکدیگر هستند، افزود: تمدن بیانگر دستاوردهای مادی و فرهنگ بیانگر سرمایه‌های معنوی یک جامعه است. توسعه‌ای پایدار خواهد بود که بر پایه حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی شکل بگیرد و مردم خانه‌زنیان همواره در صیانت از این ارزش‌ها پیشگام بوده‌اند.

کراماتی با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان از هر فرصتی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می‌کنند، زیرا درخشش و موفقیت کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی برای آنان قابل تحمل نیست.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان رقابت‌های بین‌المللی در آمریکا ایجاد شد، تصریح کرد: این اقدامات، فشارهای زیادی را بر اعضای تیم ملی وارد کرد و احساسات ملت ایران را جریحه‌دار ساخت، اما چنین رفتارهایی هرگز مانع از عزت و افتخارآفرینی فرزندان این سرزمین نخواهد شد.

فرماندار شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی اظهار داشت: هرگاه دچار اختلاف و چنددستگی شویم، دشمنان از این وضعیت سوءاستفاده خواهند کرد؛ از این رو، تقویت وفاق ملی، همدلی و همبستگی اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.

وی افزود: وفاق، رویکرد محوری دولت چهاردهم است و رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، از آغاز مسئولیت خود بر همگرایی، گفت‌وگو و همدلی میان همه اقشار جامعه تأکید داشته‌اند. این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل کشور و شتاب‌بخش روند پیشرفت و آبادانی باشد.

کراماتی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت و اقتدار امروز ایران را حاصل ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی کشور دانست و گفت: آرامش و امنیتی که امروز در کشور برقرار است، نتیجه فداکاری کسانی است که با ازخودگذشتگی از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

فرماندار شهرستان شیراز با قدردانی از همراهی و مشارکت مردم، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و تقویت سرمایه اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه، امنیت و پیشرفت کشور تأکید کرد.

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