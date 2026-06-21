دومین هفته بدون برگزاری صحن علنی/ شورای شهر شیراز به حد نصاب نرسید

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز، ابراهیم حسینی رئیس شورای شهر، غلامحسن اسکندری، افسانه خواست‌خدایی، مهدی طاهری و مسعود زارعی حضور داشتند، اما با توجه به حاضر نبودن تعداد کافی از اعضا، جلسه رسمیت نیافت و صحن علنی برگزار نشد.

همچنین مهدی نصیری که عضویت وی در شورای شهر در حال حاضر در وضعیت تعلیق قرار دارد، در ساختمان شورا حضور یافت.

این دومین هفته متوالی است که صحن علنی شورای شهر برگزار نمی‌شود.

هفته گذشته نیز جلسه علنی شورا برگزار نشد و تعطیلی صحن، بررسی لوایح، طرح‌ها و سایر دستورکارهای شورا را به تعویق انداخت.

تداوم برگزار نشدن جلسات علنی می‌تواند روند تصمیم‌گیری درباره موضوعات شهری و رسیدگی به مصوبات در دستور کار شورا را با وقفه مواجه کند.

بر اساس آیین‌نامه، رسمیت یافتن جلسات شورای شهر منوط به حضور حد نصاب قانونی اعضاست و در صورت فراهم نشدن این شرایط، امکان بررسی دستورکارها، رأی‌گیری و تصویب مصوبات وجود ندارد. از این رو، دستورهای پیش‌بینی‌شده برای جلسه امروز نیز به نشست بعدی شورا موکول خواهد شد.

غیبت تعدادی از اعضای شورا و تکرار برگزار نشدن جلسات علنی، در حالی رخ می‌دهد که شورا در ماه‌های پایانی فعالیت دوره ششم قرار دارد و همچنان پرونده‌ها، لوایح و طرح‌های متعددی در انتظار بررسی و تعیین تکلیف در صحن علنی هستند.

انتهای پیام/