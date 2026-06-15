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مدیرکل امور اقتصادی استان خبر داد:

پرداخت 74 میلیارد و 200 میلیون ریال به واحدهای خسارت‌دیده جنگ در استان مرکزی

پرداخت 74 میلیارد و 200 میلیون ریال به واحدهای خسارت‌دیده جنگ در استان مرکزی
کد خبر : 1799545
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تسهیلات ارائه شده برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرده و گفت: 74 میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی خسارت دیده از جنگ رمضان در این استان پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: 9 هزار و 140 میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 که تنها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش برای تثبیت اشتغال به واحدهای تولیدی و صنعتی خسارت دیده از جنگ تخصیص می‌یابد، به این استان اختصاص یافته است.

وی به میزان تسهیلات پرداخته شده اشاره کرده و ادامه داد: در راستای ارائه تسهیلات مذکور، 74 میلیارد و 200 میلیون ریال تا اواسط خرداد ماه سال جاری به 16 عنوان طرح از اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 محل در قالب تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: از برخی واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده بازدید شده است. انجام اقدامات لازم برای تسریع در روند جبران خسارات و بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت در دستور کار قرار دارد.

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