به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز اظهار کرد: عشق به علم و دانش که در گذشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، تا حدی کمرنگ شده است و اگر قرار است تحول مثبتی در این حوزه رخ دهد، باید دوباره اشتیاق و علاقه به دانش را در جامعه تقویت کنیم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی برخی از نخبگان و فعالان علمی گفت: زمانی که درآمد یک دانشمند یا پژوهشگر از بسیاری از مشاغل دیگر کمتر باشد و در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه شود، طبیعی است که نسل‌های آینده انگیزه کمتری برای ورود به عرصه علم، پژوهش و هنر داشته باشند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، علم و دانش منشأ قدرت، ثروت و پیشرفت است و جایگاه ویژه‌ای در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی دارد.

کراماتی ادامه داد: اگر امروز برخی چهره‌های شناخته‌شده جهانی به ثروت و نفوذ قابل توجهی دست یافته‌اند، بخش مهمی از آن حاصل دانش، نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی است. در جوامع پیشرفته، علم یک قدرت واقعی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر نخبگان و اندیشمندان در جامعه اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد، اهل علم و اندیشه به حاشیه رانده شده‌اند و این موضوع به نفع جامعه نیست. هرچند در فرهنگ ما ثروت به‌تنهایی ملاک افتخار نیست، اما ثروتی که از مسیر علم، دانش و نوآوری حاصل شود، می‌تواند مایه افتخار و الگوسازی برای نسل جوان باشد.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین به نقش فضای مجازی در زندگی امروز اشاره کرد و گفت: فضای مجازی در کنار فرصت‌های فراوان، آسیب‌ها و چالش‌هایی نیز به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا در آینده به بحران‌های فرهنگی تبدیل نشود. امروز فضای مجازی به رقیبی جدی برای کتاب و کتاب‌خوانی تبدیل شده است و لازم است برای حفظ و تقویت فرهنگ مطالعه برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انس مسئولان با کتاب و دانش افزود: مسئولان و مدیران باید با کتاب، مطالعه و اندیشه‌ورزی مأنوس باشند و برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه نقش‌آفرینی کنند. بدون تردید، توجه به علم، دانش و فرهنگ می‌تواند مسیر پیشرفت کشور را هموارتر سازد و زمینه‌ساز توسعه پایدار باشد.

​در این نشست، مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز در شهرهای شیراز و صدرا و همچنین بخش‌های داریان، مرکزی و ارژن و روستاهای تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از پوستر برنامه‌های تابستانه اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز رونمایی شد.

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