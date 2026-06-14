ضرورت رفع موانع اداری در صدور مجوزهای استاندارد برای مراکز خرید گندم

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به تعامل سازنده با سازمان ملی استاندارد اشاره داشته و افزود: برای نخستین بار در کشور، تدوین استاندارد آرد کامل برای مراکز غله با همکاری این سازمان پیگیری شده است که می‌تواند گام مهمی در ارتقاء کیفیت و سلامت چرخه تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع محسوب شود.

وی به جایگاه استان در تأمین امنیت غذایی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استان مرکزی در بخش تأمین امنیت غذایی از جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور برخوردار است. با وجود تدوین استانداردهای لازم در سطوح اجرایی، چالش‌هایی در زمینه پیاده‌سازی کامل این استانداردها نیز وجود دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به راهکارهای رسیدن به اهداف کلان امنیت غذایی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: باید توجه داشت رسیدن به اهداف کلان در بخش امنیت غذایی و مدیریت یارانه‌ها مستلزم حرکت منسجم و پرهیز از روزمرگی در بدنه کارشناسی و مدیریتی است.

ملکی تصریح کرد: یکی از چالش‌های جدی استان مرکزی، طولانی بودن روند تمدید مجوزهای استاندارد است. به گونه‌ای که پس از پایان اعتبار مجوزهای فعلی، فرایند تمدید در مراجع بالادستی گاهی تا 3 ماه زمان نیاز دارد. این امر می‌تواند در فصل خرید گندم، مراکز خرید را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی بیان داشت: تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها یا تسریع در فرایندهای اداری توسط مراجع مربوطه راهکار کلیدی در این حوزه است. با این اقدام مراکز خرید استانی می‌توانند بی‌وقفه و در چارچوب استانداردهای جدید، فعالیت‌های خود را در خدمت‌رسانی به کشاورزان و تأمین آرد و نان مطلوب به انجام برسانند.

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