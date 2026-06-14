خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل غله استان مطرح کرد:

ضرورت رفع موانع اداری در صدور مجوزهای استاندارد برای مراکز خرید گندم

ضرورت رفع موانع اداری در صدور مجوزهای استاندارد برای مراکز خرید گندم
کد خبر : 1798908
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی بر ضرورت رفع موانع اداری در صدور مجوزهای استاندارد برای مراکز خرید گندم تأکید کرده و در این رابطه گفت: فرایند طولانی تمدید این استانداردها، مانعی برای خدمات‌رسانی مطلوب در چرخه تأمین امنیت غذایی این استان است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به تعامل سازنده با سازمان ملی استاندارد اشاره داشته و افزود: برای نخستین بار در کشور، تدوین استاندارد آرد کامل برای مراکز غله با همکاری این سازمان پیگیری شده است که می‌تواند گام مهمی در ارتقاء کیفیت و سلامت چرخه تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع محسوب شود.

وی به جایگاه استان در تأمین امنیت غذایی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استان مرکزی در بخش تأمین امنیت غذایی از جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور برخوردار است. با وجود تدوین استانداردهای لازم در سطوح اجرایی، چالش‌هایی در زمینه پیاده‌سازی کامل این استانداردها نیز وجود دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به راهکارهای رسیدن به اهداف کلان امنیت غذایی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: باید توجه داشت رسیدن به اهداف کلان در بخش امنیت غذایی و مدیریت یارانه‌ها مستلزم حرکت منسجم و پرهیز از روزمرگی در بدنه کارشناسی و مدیریتی است.

ملکی تصریح کرد: یکی از چالش‌های جدی استان مرکزی، طولانی بودن روند تمدید مجوزهای استاندارد است. به گونه‌ای که پس از پایان اعتبار مجوزهای فعلی، فرایند تمدید در مراجع بالادستی گاهی تا 3 ماه زمان نیاز دارد. این امر می‌تواند در فصل خرید گندم، مراکز خرید را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی بیان داشت: تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها یا تسریع در فرایندهای اداری توسط مراجع مربوطه راهکار کلیدی در این حوزه است. با این اقدام مراکز خرید استانی می‌توانند بی‌وقفه و در چارچوب استانداردهای جدید، فعالیت‌های خود را در خدمت‌رسانی به کشاورزان و تأمین آرد و نان مطلوب به انجام برسانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی