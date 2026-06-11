تکمیل فاز دوم خط ۲ متروی شیراز شتاب گرفت/ ایستگاه آزادی در اولویت اجرا

به گزارش ایلنا، در جریان بازدید میدانی و نشست فنی بررسی وضعیت ایستگاه‌های فاز دوم خط ۲ قطار شهری، آخرین وضعیت تجهیزات کارگاهی، تأمین قطعات، روند پیشرفت فیزیکی پروژه و موانع اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای تسریع عملیات اجرایی صادر شد.

محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، با تأکید بر اهمیت راهبردی خط ۲ مترو اظهار کرد: این خط یکی از شریان‌های اصلی حمل‌ونقل ریلی شیراز است و نقش مهمی در تسهیل تردد شهروندان در محور جنوبی ـ شمالی شهر ایفا خواهد کرد.

وی افزود: مدیریت شهری با تمام ظرفیت‌های فنی و اجرایی در تلاش است تا ضمن تکمیل ایستگاه‌های فاز نخست خط ۲ از میانرود تا میدان امام حسین (ع)، با تأمین واگن‌ها و تکمیل ورودی ایستگاه‌ها، این مسیر را به بهره‌برداری کامل برساند.

فرخ‌زاده با اشاره به اهمیت ایستگاه آزادی گفت: این ایستگاه به دلیل موقعیت ویژه و نقش آن در اتصال شبکه حمل‌ونقل عمومی، از اولویت‌های اصلی اجرای فاز دوم محسوب می‌شود و عملیات اجرایی آن با حساسیت و سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی پروژه تصریح کرد: عملیات عمرانی در عمق ۲۰ متری زمین و در سه شیفت کاری در حال انجام است و مهندسان و نیروهای اجرایی با وجود شرایط پیچیده فنی، روند اجرای پروژه را با جدیت ادامه می‌دهند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا اظهار داشت: عملیات اجرایی ایستگاه میدان اطلسی از پروژه‌های شاخص و پیچیده مهندسی شهری به شمار می‌رود و عملیات ساخت ایستگاه حافظ نیز به‌عنوان ایستگاه پایانی بهره‌برداری‌های آینده خط ۲ آغاز شده است.

وی درباره آخرین وضعیت حفاری فاز دوم نیز گفت: عملیات حفاری توسط دستگاه TBM در این فاز به پایان رسیده و این دستگاه در حال دمونتاژ و انتقال به خط ۴ مترو در بلوار مدرس است تا حفاری مسیر جدید از این محور به سمت بلوار سیبویه و ایستگاه استقلال (باسکول نادر) آغاز شود.

فرخ‌زاده هدف نهایی اجرای این پروژه را توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات شهری عنوان کرد و افزود: مدیریت شهری با تداوم فعالیت‌های شبانه‌روزی، تکمیل هرچه سریع‌تر این شبکه ریلی را برای ارائه خدمات ایمن، سریع و مدرن به شهروندان دنبال می‌کند.

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