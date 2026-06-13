ایلنا گزارش می دهد:
از عدم درج قیمت کالا تا فروش با نرخهای بالا در فروشگاهها/ گلایه شهروندان از افزایش خودسرانه برخی اقلام
در حالی که درج قیمت بر روی کالاها از حقوق اولیه مصرفکنندگان به شمار میرود، برخی شهروندان از نبود قیمت روی کالاها و افزایش خودسرانه نرخ برخی اقلام در تعدادی از فروشگاهها گلایه دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی شهروندان با انتقاد از عملکرد تعدادی از واحدهای صنفی، از عدم درج قیمت بر روی کالاها و فروش برخی اقلام با قیمتهای بالاتر از نرخ متعارف خبر میدهند.
به گفته آنان، نبود برچسب قیمت بر روی کالاها، امکان مقایسه و انتخاب آگاهانه را از مصرفکنندگان سلب کرده و زمینه بروز تخلفات احتمالی را فراهم میکند.
شهروندان همچنین معتقدند: در روزهای اخیر قیمت برخی کالاهای مصرفی بدون اطلاعرسانی و به صورت خودسرانه افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و نگرانیهایی را در خصوص نظارت بر بازار به وجود آورده است.
در این میان، مردم خواستار تشدید بازرسیهای میدانی، برخورد با متخلفان و الزام واحدهای صنفی به درج قیمت کالاها هستند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شده و آرامش بیشتری بر بازار حاکم شود.
نوسان قیمتها، چالش اصلی درج قیمت کالا در خواربارفروشیهای ارومیه
رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه با اشاره به گلایه برخی شهروندان از عدم درج قیمت کالاها و تفاوت نرخ برخی اقلام در فروشگاهها، نوسانات قیمتی را یکی از عوامل اصلی بروز این مشکل عنوان کرد و گفت: نظارت بر بازار با همکاری دستگاههای متولی به صورت مستمر در حال انجام است.
رحیم معصومی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، نوسانات قیمت کالاها را از مهمترین دلایل عدم درج قیمت برخی اقلام در واحدهای صنفی عنوان کرد و گفت: عدم درج قیمت همچنان یکی از چالشهای اصلی حوزه اصناف به شمار میرود.
معصومی با بیان اینکه سه هزار و ۷۰۰ نفر در قالب ۸۳ رسته شغلی عضو اتحادیه خواربارفروشان ارومیه و حومه هستند، اظهار کرد: بازرسان اتحادیه در کنار بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی به صورت مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی و وضعیت بازار نظارت دارند.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه با تأکید بر تفاوت میان «گرانی کالا» و «گرانفروشی» گفت: در برخی موارد شهروندان به دلیل مشاهده اختلاف قیمت یک کالای مشابه در فروشگاههای مختلف، یک واحد صنفی را گرانفروش تلقی میکنند، در حالی که این اختلاف میتواند ناشی از زمان خرید کالا، موجودی انبار یا خرید عمده و کاهش سود توسط فروشنده باشد.
وی با اشاره به پایین بودن حاشیه سود خواربارفروشان خاطرنشان کرد: سود فروش بسیاری از اقلام بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و در کالاهای اساسی حدود سه درصد است، از این رو بخش عمده فعالان این صنف با حداقل سود فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر فروش اجباری کالا در ارومیه دریافت نشده است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت یا عرضه خارج از ضوابط، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴، سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا اتحادیه خواربارفروشان پیگیری کنند.