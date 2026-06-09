مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
تقویت نظارت بر صنایع و تمرکز بر احیای گونه های جانوری در اردبیل
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از اجرای برنامههای راهبردی در حوزههای محیط طبیعی و انسانی با هدف صیانت از اکوسیستم و کاهش معضلات زیستمحیطی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، کیومرث سفیدی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت گرامی داشت هفته محیط زیست با اشاره به رویکرد تخصصی این اداره کل در مدیریت چالشهای زیستمحیطی اظهار کرد: با تلاشهای مستمر کارشناسان در حوزههای مختلف، دستاوردهای ارزشمندی در مسیر حفاظت از حیات وحش استان کسب شده است.
سفیدی با تأکید بر اهمیت زیستگاههای حساس استان، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در حوزه محیط طبیعی، به نتیجه رساندن پروژههای احیای «تالاب نئور» و همچنین بازگرداندن جمعیت «آهوی دشت مغان» به زیستگاههای اصلی خود است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه برنامه عمل حفاظت از گونههای نادر و ارزشمند نظیر پلنگ و خرس قهوهای با جدیت دنبال میشود، ادامه داد: علاوه بر این، در راستای تکثیر و احیای گونه گوزن زرد، مرکز تکثیر جدیدی با مشارکت بخش خصوصی در استان راهاندازی خواهد شد.
سفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای حوزه محیط انسانی اشاره کرد و گفت: با هدف مدیریت بحران پسماند و کاهش تولید آن در استان، طرح «محله پاک» در اردبیل به مرحله اجرا درآمده است تا از این طریق مشکلات پیرامون محل دفن پسماندها مرتفع شود.
وی با اشاره به تشدید نظارتها بر صنایع گفت: پایش شبانهروزی تمام واحدهای صنعتی و بررسی دقیق پروندههای استقرار صنایع جدید در استان با حساسیت ویژه انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: حفاظت از آب و خاک، در حقیقت صیانت از سلامت و حیات انسانها است و این اداره کل در این مسیر هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
سفیدی از میزبانی استان اردبیل برای برگزاری رویداد ملی " اردبیل اکوتون ایران" با محوریت «حفاظت جامعه محور از خرس قهوه ای سبلان» در هفته پیش رو خبر داد و افزود: این نشست برای نخستین بار در کشور با حضور اساتید بر جسته و متخصصان محیط زیست برگزار میشود تا الگویی علمی برای حمایت از این گونه جانوری طراحی و اجرا شود.
وی همچنین به اقدامات زیرساختی و قانونی پرداخت و خاطرنشان کرد: بهمنظور پایش دقیق وضعیت زیستمحیطی، دستگاههای سنجش کیفیت هوا در نقاط مختلف شهر مستقر خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر اینکه همچنین در اقدامی تحولآفرین برای برخورد قانونی با متخلفان، «شعبه اختصاصی دادگاه محیط زیست» دایر شده است، گفت: تجهیز ناوگان حملونقل و اجرای فعالیتهای توسعه ای و ایجاد نمایندگی حفاظت محیط زیست در دو شهر دیگر از دیگر برنامههای اولویتدار این اداره کل در ماههای آتی است.