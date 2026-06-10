ترمیم و جایگزینی مراکز درمانی فرسوده ضرورت نظام سلامت / افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات پزشکی به دلیل نوسانات ارزی

سید محمد جمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به انباشت چالش‌های ساختاری در نظام سلامت کشور اشاره داشته و افزود: بخش قابل توجهی از بیمارستان‌های کشور، به ویژه در کلان‌شهرها، نیازمند بازسازی اساسی یا احداث مراکز جدید هستند. موضوعی که در بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور مشهود است. استان مرکزی نیز با وجود برخی زیرساخت‌های مناسب، همچنان در مورد برخی مراکز بهداشتی و درمانی با چالش‌های بسیار جدی روبرو است.

وی بر نقش حیاتی تجهیزات پزشکی تأکید کرده و ادامه داد: افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات پزشکی به دلیل نوسانات ارزی، چالش بزرگی برای نظام درمانی ایجاد کرده است. بسیاری از دستگاه‌های موجود یا مستهلک شده‌اند یا نیازمند تعویض قطعات پرهزینه‌ای همانند تیوپ‌ها هستند. از سوی دیگر، پیشرفت‌های نوین در حوزه جراحی‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به ویژه در درمان‌های مرتبط با مغز و ستون فقرات، لزوم تأمین تجهیزات مدرن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

هزینه سنگین برخی داروها و خدمات درمانی برای بیماران صعب‌العلاج

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجموع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: با وجود اقدامات دولت در افزایش پوشش بیمه‌ای و تقویت صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، همچنان هزینه برخی داروها و خدمات درمانی برای این بیماران سنگین است. در این راستا از خیرین تقاضا می‌شود حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج را در اولویت اقدامات کاری خود قرار دهند.

جمالیان به تحقق یکی از مطالبات مهم حوزه درمان در استان مرکزی اشاره داشته و در این در رابطه تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، دستگاه سنگ‌شکن بیمارستان ولیعصر شهرستان اراک تأمین شده و مراحل نصب آن در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود این دستگاه سنگ‌شکن به زودی به بهره‌برداری برسد. راه‌اندازی این بخش، درمانی دسترسی بیماران به خدمات بخش دولتی را تسهیل کرده و همچنین هزینه‌های تحمیلی در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان ارکان مختلف بخش‌های دولتی و خصوصی در راستای تحقق اهداف پیش روی نظام سلامت تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: تحقق اهداف نظام سلامت نیازمند رویکردی چندوجهی و هم‌افزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و خیرین است. رویکردی که بتواند به طور هم‌زمان زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان را نوسازی، تجهیزات را به‌روز، نیروی انسانی را توانمند و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی را تضمین کند.

چالش‌های جدی در وضعیت حقوق کارکنان و پرسنل کادر درمان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجموع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: بهبودهای اخیر در حقوق اعضای هیئت علمی، گامی مؤثر در جهت افزایش انگیزه و جذب نیروهای متخصص و مجرب به دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است. با این حال، در حوزه کادر درمان به ویژه پرستاران، کارکنان آزمایشگاهی و سایر نیروهای خدمات درمانی، چالش‌های جدی همچنان پابرجاست.

جمالیان به دلایلی که سبب کاهش انگیزه در میان پرسنل بخش بهداشت و درمان شده است اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: وجود انواع قراردادهای استخدامی با دریافتی‌های متفاوت، موجب نارضایتی و کاهش انگیزه در میان کارکنان و پرسنل بخش بهداشت و درمان و نظام سلامت شده است. یکسان‌سازی قراردادها، رفع تبعیض‌های دستمزدی و نیز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، از جمله مطالبات جدی است که باید با اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به موضوع اضافه‌کاری کارکنان و پرسنل کادر درمانی اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، میزان پرداختی برای اضافه‌کاری با حجم و حساسیت فعالیت‌های شغلی این قشر همخوانی ندارد. در این راستا ضروری است با بازنگری در نظام پرداخت به خصوص در بخش اضافه‌کاری‌ها از یک سو و همچنین اعمال مزایایی نظیر فوق‌العاده‌های خاص از سوی دیگر، شرایط درآمدی، معیشتی و انگیزشی کارکنان و پرسنل کادر درمان بهبود یابد.

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