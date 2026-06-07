۱۹.۷ همت تسهیلات قرضالحسنه به ۱۱ هزار طرح تولیدی در چهارمحال و بختیاری پرداخت شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۱۹ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به ۱۱ هزار و ۷۰۵ طرح تولیدی و اشتغالزا در این استان خبر داد.
تهمتن عبداللهی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: این تسهیلات با هدف ایجاد درآمد پایدار، حمایت از کسبوکارهای خُرد و خانگی، تقویت زنجیرههای تولید و توسعه کارگاههای کوچک پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اولویتبندی مناطق محروم و روستایی در بهرهمندی از این منابع، گفت: با همکاری استانداری، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، روند پرداخت تسهیلات در استان رضایتبخش بوده و بخش قابل توجهی از متقاضیان واجد شرایط از این حمایتها بهرهمند شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری همچنین از پیشبینی حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و افزود: ۲۰۵ بنگاه کوچک و متوسط آسیبدیده در استان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت درخواست دادهاند.
عبداللهی تصریح کرد: فرآیند ثبتنام این طرح از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات به ارزش ۸۸۷ میلیارد ریال برای تأمین حقوق و مزایای ۲ هزار و ۲۱۱ نفر از کارکنان بنگاههای متقاضی مصوب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس جدیدترین آمار درگاه ملی مجوزها، ۳ هزار و ۳۷۹مجوز کسب وکار الکترونیکی برای متقاضیان در سال جاری صادر شده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه روند فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها بدون مراجعه حضوری انجام می شود، تصریح کرد: شاخص پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی استان در صدور مجوزهای کسب و کار ۹۷ درصد است که نشاندهنده درصد درخواستهایی است که دستگاههای اجرایی در مهلت مقرر قانونی به آنها پاسخ دادهاند.