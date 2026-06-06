آغاز پایش کیفیت نان با سنجش میزان آهن و اسیدفولیک در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، آذر مختاری به اجرای بخش نخست اشاره داشته و در این رابطه افزود: در مرحله نخست طرح مذکور از آرد به عنوان ماده اولیه نمونه‌برداری می‌شود و سپس شاخص‌هایی مانند میزان آهن و اسیدفولیک مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

وی به اجرای بخش دوم اشاره کرده و ادامه داد: در مرحله دوم، در نان تولیدی نیز میزان آهن باقی‌مانده در آرد یا میزان آهنی که قابلیت جذب توسط بدن انسان را دارد اندازه‌گیری می‌شود تا مشخص شود این شاخص‌ها در محدوده استاندارد قرار دارند.

کارشناس مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در نمونه‌برداری‌ها و گزارش‌هایی ارسال شده، در مقاطعی میزان اسیدفولیک در برخی مواد اولیه وارداتی کمتر از حد مورد انتظار بود.

مختاری تصریح کرد: در حال حاضر سازمان غذا و دارو با راه‌اندازی یک سامانه اینترنتی، پایش لحظه‌ای شاخص‌هایی مانند آهن و اسیدفولیک را مدیریت می‌کند تا میزان این ریزمغذی‌ها در چرخه تولید به صورت دقیق کنترل شود و مورد پایش قرار گیرد.

وی بیان داشت: از سال 1398 تاکنون بیش از 11 مکاتبه از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با اداره‌کل استاندارد این استان، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو برای اصلاح و بروزرسانی استانداردهای حوزه آرد و نان انجام شده است.

کارشناس مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: پرمیکس آرد، مخلوطی از ریزمغذی‌ها مانند آهن و اسیدفولیک است که هنگام تولید آرد به آن افزوده می‌شود تا ارزش غذایی نان افزایش یابد.

مختاری به بروزرسانی شاخص‌های آردونان اشاره کرده و ابراز داشت: در گذشته آرد کامل به شکل امروزی در استانداردها تعریف نشده بود، اما با بروزرسانی‌ها شاخص‌هایی مانند درصد سبوس، میزان گلوتن و رطوبت در انواع آرد مورد بازنگری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ضوابط موجود در حوزه آرد و نان حداقل استانداردهای تولید را در این حوزه مشخص می‌کند. اظهارنظر درباره کیفیت آرد تنها بر اساس نتایج آزمایشگاهی امکان‌پذیر است. همچنین در کنار آن نظر مصرف‌کنندگان نان نیز بسیار اهمیت دارد.

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