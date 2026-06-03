به گزارش ایلنا از یزد، محمدرضا بابایی در نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان یزد که به منظور بررسی وضعیت نظارت بر بازار و نیز تأمین و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز ایام ماه محرم و صفر برگزار شد به بررسی مسائل مختلف استان در حوزه تنظیم بازار پرداخت.

وی افزود: بر اساس گزارش دستگاه‌های مربوطه در حال حاضر وضعیت موجودی کالاهای اساسی استان حتی از شرایط عادی نیز بهتر است.

استاندار یزد با بیان اینکه دولت برای تنظیم بازار با همکاری بخش خصوصی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کند، گفت: در این راستا فرایند توزیع مرغ و گوشت منجمد و شکر در بازار استان تا ایجاد آرامش نهایی با قیمت مناسب ادامه خواهد داشت.

محمدرضا بابایی همچنین با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور تصریح کرد: خوشبختانه اجرای این طرح باعث تامین مایحتاج مردم و تکمیل انبارها و متعاقبا وفور کالاهای اساسی در بازار در جریان جنگ تحمیلی شد.

وی از تشدید بازرسی و نظارت‌ بر بازار استان طی دو ماه گذشته خبر داد و افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، طی این مدت ۱۴ هزار مورد بازرسی از واحد‌های صنفی توسط سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف استان انجام شد.

رئیس کارگروه تنظیم بازار استان در همین راستا ادامه داد: طی یک ماه گذشته ۱۱ واحد صنفی متخلف پلمب شده و ۱۰ واحد منصف در سطح استان توسط تیم‌های نظارت و بازرسی بر بازار مورد تشویق قرار گرفتند.

استاندار یزد در ادامه بر لزوم واقعی سازی قیمت‌ نان در هماهنگی با اتحادیه صنف نانوایان استان یزد با توجه به افزایش نرخ اجاره‌بها، دستمزد کارگر و اقلامی نظیر نمک و حامل‌های انرژی تاکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد فروشگاه‌های چارسوق شهرداری یزد در عرضه و توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب گفت: در این نشست شهرداری یزد موظف شد توسعه فروشگاه‌های چارسوق و میادین عرضه میوه و تره‌بار را در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/