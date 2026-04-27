کاهش ۶.۸ درصدی موالید در گیلان/ ثبت ۲۰ هزار فوت در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، امیر حسن زاد، مدیرکل ثبت احوال گیلان از ثبت ۱۵ هزار و ۹۴۱ واقعه ولادت در استان گیلان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: سهم پسرها ۸۲۱۹ و سهم دخترها ۷۷۲۲ مورد بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تر با ۱۷ هزار و ۱۰۰ واقعه ولادت، ۶.۸ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد ولادت ثبت شده شهری در سال ۱۴۰۴ را برابر با ۱۲ هزار و ۸۴۴ رویداد و تعداد ولادت ثبت شده روستایی را ۳۰۹۷ رویداد دانست.

مدیرکل ثبت احوال گیلان با بیان اینکه در یکساله ۱۴۰۴ از کل ولادت های ثبت شده، ۲۷۰ واقعه مربوط به ولادت های دوقلو و پنج واقعه مربوط به ولادت های سه قلو است، گفت: میانگین سن مادران در ولادت های ثبت شده، ۳۱.۱۸ سال بوده، در حالی که این شاخص برای کشور ۳۰.۱۷ سال است.

حسن زاد با اشاره به ثبت تعداد ۱۹ هزار و ۹۳۸ واقعه فوت در سال ۱۴۰۴ در گیلان، از افزایش ۱.۹ درصدی وفات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ خبر داد و خاطرنشان کرد: تعداد وفات ثبت شده شهری در یک ساله ۱۴۰۴ برابر با ۱۳ هزار و ۷۰۷ رویداد و تعداد وفات ثبت شده روستایی، برابر با ۶۲۳۱ رویداد است.

وی اضافه کرد: همچنین در یک ساله ۱۴۰۴، میانگین سن فوت شدگان جاری ۷۱.۱۶ سال بود، در حالی که این شاخص در کشور ۶۶.۸۲ است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان نسبت جنسی حاصل از ثبت وفات در یک ساله ۱۴۰۴ را برابر با ۱۲۰ دانست که همین شاخص در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۱۳ بود و اظهار کرد: در مقابل هر ۱۰۰ واقعه وفات ثبت شده زن، حدود ۱۲۰ واقعه وفات مرد به ثبت رسیده است.

حسن زاد همچنین از ثبت ۱۲۷۳ واقعه ولادت در فروردین سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این آمار نسبت به فروردین سال گذشته که ۱۲۹۶ واقعه ولادت بود، ۱.۸ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد ولادت ثبت شده شهری در فروردین امسال را برابر با ۱۰۵۸ رویداد و تعداد ولادت ثبت شده روستایی را برابر با ۲۱۵ رویداد دانست و بیان کرد: از کل ولادت های ثبت شده، ۲۵ واقعه مربوط به ولادت های دوقلو بوده و ولادت سه قلویی نداشتیم.

مدیرکل ثبت احوال گیلان، میانگین سن مادران در ولادت های ثبت شده فروردین امسال را ۳۱.۶۲ سال دانست که ۱.۲۹ سال بیشتر از شاخص کشوری آن است و یادآور شد: نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۱۰۹ است که این شاخص در سال قبل ۱۱۲ حاصل شده است.

وی با بیان اینکه در فروردین امسال تعداد ۱۷۵۱ واقعه فوت به ثبت رسیده، از کاهش ۱.۱ درصدی واقعه فوت نسبت به فروردین ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: میانگین سن فوت شدگان فروردین در گیلان و کشور به ترتیب ۷۱.۹۰ و ۶۶.۵۲ سال است.

وی نسبت جنسی حاصل از ثبت وفات در فروردین ۱۴۰۵ را برابر با ۱۲۰ دانست و متذکر شد: در مقابل هر ۱۰۰ واقعه وفات ثبت شده زن، ۱۲۰ واقعه وفات مرد به ثبت رسیده است.

