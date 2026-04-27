به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی با اعلام خبر تمدید تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۴ برای سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص پیش‌آمده از اسفندماه ۱۴۰۴، تعطیلی و دورکاری کارکنان که موجب وقفه در پرداخت عوارض مودیان شد و همچنین تأثیرات اقتصادی شرایط جنگی بر کسب‌وکارها، شهرداری صدرا در راستای صیانت از رضایت اجتماعی و حفظ همدلی، لایحه ویژه‌ای را به شورای اسلامی شهر ارائه کرد.

وی افزود: این لایحه که با استناد به بخشنامه‌ها و سیاست‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تنظیم شده، بر مبنای حفظ تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ برای محاسبه عوارض، بهای خدمات و سهم خدمات موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ است. پارسایی در پایان تأکید کرد: این مصوبه پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و طی تشریفات قانونی، به تأیید فرمانداری شهرستان شیراز رسیده و هم‌اکنون لازم‌الاجرا است.

شهردار صدرا تصریح کرد: بدین ترتیب ملاک عمل محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵، همچنان مطابق با تعرفه‌ها و قیمت‌های سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

پارسایی با بیان این‌که این تصمیم در راستای حمایت از شهروندان اتخاذ شده است، افزود: از شهروندان دعوت می‌شود با استفاده از این فرصت، نسبت به پرداخت و تسویه عوارض خود اقدام کنند.

