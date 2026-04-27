شهردار صدرا خبر داد:

پرداخت عوارض سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ شهرداری صدرا با تعرفه‌های سال گذشته

پرداخت عوارض سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ شهرداری صدرا با تعرفه‌های سال گذشته
شهردار صدرا با تاکید بر ضرورت حمایت از مودیان و شهروندان در شرایط کنونی کشور، از تصویب لایحه تداوم اجرای تعرفه‌های سال گذشته برای محاسبه عوارض و بهای خدمات شهری تا پایان بهار سال ۱۴۰۵ در شورای اسلامی شهر صدرا خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی با اعلام خبر تمدید تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۴ برای سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص پیش‌آمده از اسفندماه ۱۴۰۴، تعطیلی و دورکاری کارکنان که موجب وقفه در پرداخت عوارض مودیان شد و همچنین تأثیرات اقتصادی شرایط جنگی بر کسب‌وکارها، شهرداری صدرا در راستای صیانت از رضایت اجتماعی و حفظ همدلی، لایحه ویژه‌ای را به شورای اسلامی شهر ارائه کرد.

وی افزود: این لایحه که با استناد به بخشنامه‌ها و سیاست‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تنظیم شده، بر مبنای حفظ تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ برای محاسبه عوارض، بهای خدمات و سهم خدمات موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ است. پارسایی در پایان تأکید کرد: این مصوبه پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و طی تشریفات قانونی، به تأیید فرمانداری شهرستان شیراز رسیده و هم‌اکنون لازم‌الاجرا است.

شهردار صدرا تصریح کرد: بدین ترتیب ملاک عمل محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات  تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵، همچنان مطابق با تعرفه‌ها و قیمت‌های سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

پارسایی با بیان این‌که این تصمیم در راستای حمایت از شهروندان اتخاذ شده است، افزود: از شهروندان دعوت می‌شود با استفاده از این فرصت، نسبت به پرداخت و تسویه عوارض خود اقدام کنند.

