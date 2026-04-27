ثبت بیش از ۸ هزار خدمت در آرامستان بهشت احمدی شیراز
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز گفت: طی سال گذشته به ۸ هزار و ۴۶۶ متوفی در آرامستان بهشت احمدی در بخشهای حمل، تغسیل، تکفین و تدفین ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، رضا جاویدی با اشاره به وظایف قانونی سازمان مدیریت آرامستانها گفت: در سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۴۶۶ متوفی در آرامستان بهشت احمدی در چهار بخش حمل متوفی، تغسیل، تکفین و تدفین خدمات ارائه شده است.
وی با بیان اینکه با برنامهریزی و اجرای مقررات پدافند غیرعامل و انجام اقدامات در حوزه مدیریت بحران، خدمات در شرایط خاص، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به صورت مستمر ارائه شد، افزود: با تلاش کارکنان سازمان مدیریت آرامستانها و بخشهای خدماترسان تحت نظارت این سازمان، شاهد تداوم خدمت و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به خانواده متوفیان بودیم.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز گفت: همزمان با ارائه خدمات در بخشهای مختلف، برگزاری دو مانور آمادگی برای مقابله با بحران و شرایط اضطراری، توجه به تابآوری در زمان بحران، ارتقای ایمنی، بهداشت و محیط زیست، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای عمرانی مرتبط، افزایش سرانه فضای سبز، ساماندهی آرامستانهای محلهای، تدوین ضوابط و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر شیراز در قالب مصوبات قانونی از جمله اقدامات مهم سازمان در سال ۱۴۰۴ بوده است.
جاویدی تأکید کرد: رویکرد سازمان مدیریت آرامستانها بر اساس سیاستگذاری شورای سازمان، هیأت مدیره و مصوبات و وظایف شورای اسلامی شهر شیراز، قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی بر توسعه خدمات، تکریم ارباب رجوع و کاهش زمان انجام کار بر اساس تعریف فرآیندهای تعیینشده است.