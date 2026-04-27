دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان خاش

پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای به دستگیری عامل تیراندازی خاش اشاره داشته و اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در شهرستان خاش و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، رسیدگی به موضوع برای دستگیری عامل یا عاملان تیراندازی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: مأموران کلانتری 11 شهرستان خاش با اقدامات فنی و پس از هماهنگی‌های لازم، در یک عملیات منسجم موفق به شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی شدند. متهم دستگیر شده انگیزه خود را از تیراندازی اختلاف شخصی عنوان کرد. تحقیقات برای کشف سلاح مورد استفاده ادامه دارد.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
