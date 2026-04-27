دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان خاش
پایگاه اطلاعرسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای به دستگیری عامل تیراندازی خاش اشاره داشته و اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در شهرستان خاش و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، رسیدگی به موضوع برای دستگیری عامل یا عاملان تیراندازی در دستور کار مأموران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: مأموران کلانتری 11 شهرستان خاش با اقدامات فنی و پس از هماهنگیهای لازم، در یک عملیات منسجم موفق به شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی شدند. متهم دستگیر شده انگیزه خود را از تیراندازی اختلاف شخصی عنوان کرد. تحقیقات برای کشف سلاح مورد استفاده ادامه دارد.