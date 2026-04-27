رونق کسب و کار عشایری با تسهیلات 60 میلیارد تومانی

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت در تشریح این خبر گفت: با توجه به اینکه بیست درصد از تولید گوشت در کشور از طریق جامعه عشایری تولید و تامین می‌شود، لذا تأمین منابع مالی مناسب جهت تامین نهاده های مورد نیاز جهت تعلیف دام در مناطق قشلاقی به منظور نگهداشت دامهای داشتی و نیز پروار دام‌های نر از اهمیت بسزایی در تثبیت و افزایش تولید در جامعه عشایری را دارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به لزوم تنوع بخشی به اقتصاد جامعه عشایری و ایجاد درآمدهای مکمل علاوه بر دامداری از قبیل صنایع دستی و گردشگری تامین سرمایه مالی جهت توسعه درآمدهای مکمل نقش حمایتی موثری را ایفا می‌کند.

مدیر امور عشایر استان قزوین ادامه داد: به منظور انجام این مهم تعداد 224 نفر از عشایر استان به مبلغ ششصد میلیارد ریال جهت ایجاد خرید دام داشتی، تامین سرمایه در گردش جهت خرید نهاده، توسعه زنبور داری در مناطق عشایری و نیز احیای صنایع دستی در بین بانوان عشایری به بانک های عامل کشاورزی ، ملی و پست بانک معرفی شدند.

