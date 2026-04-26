آغاز واگذاری خودروهای منطقه آزاد در مازندران

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، روز یکشنبه در مراسم تحویل خودروهای وارداتی منطقه آزاد اظهار داشت: پیش‌تر وعده داده بودیم که با تکمیل روند واردات، خودروهای منطقه آزاد بدون هیچ‌گونه تأخیر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. این وعده در حالی عملی شد که کشور در شرایطی حساس و متاثر از فضای جنگ تحمیلی سوم قرار دارد.

وی با اشاره به ایستادگی در مسیر پیشرفت استان افزود: در استان مازندران هیچ پروژه عمرانی لحظه‌ای متوقف نشد. در این امر نیز پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دقیق مجموعه استانداری سبب شد تمام مراحل ثبت‌نام، تخصیص، ترخیص و تحویل در موعد مقرر و با سرعتی مثال‌زدنی به سرانجام برسد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: پس از افتتاح مرکز شماره‌گذاری و آغاز فرآیند صدور پلاک‌های منطقه آزاد، خودروهای وارداتی که مراحل قانونی و فنی را پشت سر گذاشته بودند، به‌صورت پلاک‌شده تحویل متقاضیان شدند. این اقدام، تکمیل‌کننده حلقه اجرایی طرح و نشانه‌ای از انسجام و اراده جدی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته، نخستین سری از خودروهای وارداتی به‌طور رسمی به دست مردم رسید و مراحل بعدی واردات، شماره‌گذاری و تحویل نیز با همین جدیت، نظم و مطابق جدول زمان‌بندی ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/