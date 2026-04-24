خنثیسازی موشک باقیمانده از جنگ رمضان در یک منزل مسکونی استان یزد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد به خنثیسازی یک موشک به جا مانده از جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک فروند موشک باقیمانده از ایام جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان در یکی از منازل شهر یزد با موفقیت خنثیسازی شد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل دهستانی افزود: این موشک که در گذشته به یک منزل مسکونی اصابت کرده و در عمق حدود 13 متری زمین باقی مانده بود، با تلاش یگان چک و خنثیسازی سپاه الغدیر یزد و با همکاری تیم چک و خنثیسازی فراجای استان یزد، خنثی شده و از محل خارج شد.
وی به مدل این موشک اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس اعلام کارشناسان، این مهمات از نوع موشک سنگرشکن مدل GBU-39 بوده که با رعایت کامل ملاحظات ایمنی، حفاظتی و تأمینی و بدون هیچگونه خسارت جانی یا انفجار، خنثیسازی شد و به یک محل امن منتقل شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد از عوامل اجرایی، انتظامی و امنیتی استان در انجام این عملیات قدردانی کرده و اظهار داشت: هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول نقش مهمی در اجرای ایمن و سریع این عملیات و حفظ امنیت و آرامش شهروندان داشته است.