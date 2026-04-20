هفتاد و سومین مرحله جهش عمرانی شیراز؛
پروژه های شهرداری منطقه ۳ افتتاح شد/تکمیل عملیات ریلگذاری مترو در محور سعدی تا نیمه اول امسال
شهردار شیراز در آستانه برگزاری برنامههای فرهنگی اردیبهشتماه از مجموعهای از پروژههای عمرانی و گردشگری در مناطق تاریخی شهر خبر داده است.
وی همچنین در تشریح آخرین وضعیت حملونقل ریلی در این منطقه عنوان کرد: دستگاه حفاری (تیبیام) هماکنون به شهرک سعدی رسیده است.
شهردار شیراز وعده داد که عملیات ریلگذاری مترو در این محور تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵ نهایی شود که این اقدام، دسترسی گردشگران و مجاوران به آرامگاه سعدی را به شکل بنیادین تغییر خواهد داد.
اسدی همچنین سال ۱۴۰۵ را زمان آزادسازی محور خروجی سعدی به سمت خرامه اعلام کرد و افزود: با مصوبه شورای شهر، این گره ترافیکی دیرینه که از مطالبات اصلی اهالی و روستاهای همجوار بود، امسال بازگشایی خواهد شد.
وی در ادامه سخنانش با دعوت از مردم برای حضور در برنامههای اردیبهشت جادویی شیراز، از افتتاح فاز اول پروژه بزرگ زندیه (میدان نقارهخانه) خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با بیش از ۱.۵ هکتار سنگفرش و با رعایت استانداردهای میراث فرهنگی، آماده بهرهبرداری است تا هویت تاریخی شیراز بیش از پیش نمایان شود.
تأکید بر مدیریت سیلاب و پیوند پروژههای عمرانی با هویت فرهنگی
اسدی خاطرنشان کرد: با اجرای پروژههای لولهگذاری و هدایت آبهای سطحی، نگرانی دیرینه مردم سعدی از سیلابهای فصلی برطرف شده است؛ بهطوری که در بارندگیهای شدید اخیر، هیچگونه ورود آب به منازل مسکونی گزارش نشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت اول اردیبهشتماه، روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی، بر پیوند عمیق پروژههای عمرانی با هویت فرهنگی شهر تأکید کرد.
شهردار شیراز رویکرد فعلی مدیریت شهری را توسعه متوازن در تمام مناطق شیراز توصیف کرد و افزود: هدف ما در این دوره، تمرکز بر عملگرایی در پروژههای محرومیتزدایی، سنگفرشهای باهویت و گسترش خطوط مترو است.
اسدی همچنین در حاشیه آیین بهرهبرداری از فاز نخست سنگفرش ضلع شرقی بلوار بوستان که با حضور مسئولان شهری و اهالی منطقه برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت یاد و نام سعدی شیرازی گفت: محله و شهرک سعدی تنها متعلق به اهالی شریف این منطقه یا شهر شیراز و ایران نیست؛ بلکه این جغرافیا متعلق به تمام دنیاست و مردم جهان دلبسته این آرامگاه و این محله باصفا هستند.
وی با تأکید بر این نکته که سعدی متعلق به تمام دنیاست، عنوان کرد: ارتقای زیرساختهای گردشگری در محله سعدی اولویت شهرداری است.
شهردار شیراز همچنین با تصریح بر جایگاه بینالمللی آرامگاه شیخ اجل، بر لزوم توسعه پروژههای انسانمحور در این منطقه تاریخی تأکید کرد.
اسدی در ادامه پروژه کفسازی و سنگفرش ضلع شرقی بلوار بوستان را هدیهای به مردم، کسبه و گردشگران دانست و افزود: این مسیر که امروز بهطور رسمی به بهرهبرداری میرسد، با هدف تسهیل تردد گردشگران و ارتقای کیفیت بصری و رفاهی محله سعدی اجرا شده است تا در خور شأن نام این شاعر بزرگ و زائران ایشان باشد.
وی همچنین با اشاره به همزمانی این افتتاح با آغاز دهه کرامت، خاطرنشان کرد: با استمداد از انوار قدسی امام رضا(ع)، حضرت احمدبنموسی(ع) و حضرت معصومه(س)، این پروژه را برای خدمت به مردم عزیز افتتاح میکنیم.
شهردار شیراز اضافه کرد: شهرداری منطقه ۳ با تلاشهای شبانهروزی، یکی از مهمترین پروژههای بهسازی معبر در این منطقه را به ثمر رسانده است.
اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان پروژه به شهرک سعدی
ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه ۳، نیز در این مراسم از اختصاص بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای عمرانی در شهرک سعدی خبر داد و اعلام کرد که پروژههای کلانی نظیر خطوط مترو و جاده خرامه با اعتباری چند هزار میلیارد تومانی در حال تغییر چهره این منطقه تاریخی هستند.
محمدرضا هاجری با اشاره به هزینههای سنگین زیرساختی اظهار داشت: تنها در بخش قطار شهری و رساندن ریل به منطقه سعدی، رقمی بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
مچنین پروژه دوبانده کردن جاده خرامه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان کلید خورده که نقشی حیاتی در ایمنی و زیباسازی ورودیهای شهر ایفا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهلبیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز به پروژههای رفاهی در دست اجرا اشاره کرد و افزود: احداث سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی در شهرک سعدی و راهاندازی «باغ مهرامی» بهعنوان یک فضای تفریحی جدید برای خانوادهها، بخشی از بسته ۲۵۰ میلیارد تومانی پروژههای محلهمحور در این منطقه است که با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سرانههای عمومی دنبال میشود.
هاجری همچنین از پیگیری برای تغییر کاربری یکی از قدیمیترین تصفیهخانههای ایران در این منطقه خبر داد و گفت: در تلاش هستیم این مکان تاریخی را به فضایی برای فعالیت هنرمندان تبدیل کنیم.
وی همچنین به بازسازی و زیباسازی محدوده «درب قدیم سعدی» اشاره کرد و آن را گامی در جهت زنده نگه داشتن هویت تاریخی و پیوند عمیق شهروندان با میراث هزارساله شیخ اجل دانست.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با ابراز تعلق خاطر شخصی به زادگاه خود در شهرک سعدی، از تلاشهای شبانهروزی شهردار شیراز و کادر اجرایی منطقه ۳ قدردانی کرد.
هاجری، انضباط کاری و روحیه جهادی مدیران را عامل اصلی پیشرفت پروژهها در مناطق کمتر برخوردار دانست و تأکید کرد که شورا بر اتمام دقیق و سریع این طرحها نظارت مستمر خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود، بر رویکرد شورا در توزیع عادلانه خدمات تأکید کرد و یادآور شد که تمام این اقدامات، از توسعه مترو گرفته تا بهسازی معابر و فضاهای سبز، وظیفه مدیریت شهری در قبال مردمی است که همواره حامی نظام و هویت فرهنگی شیراز بودهاند.
رکوردزنی منطقه ۳ در اجرای پروژههای زیرساختی
شهردار منطقه ۳ شیراز نیز در این مراسم با استناد به گزارشهای دولت، اعلام کرد: در سال گذشته نیمی از حجم پروژههای عمرانی کلانشهرهای ایران متعلق به شیراز بوده است.
علی مصلینژاد همچنین از شکستن رکورد سرعت در اجرای پروژههای سنگفرش و اولویتبخشی به زیرساختهای ایمنی و هدایت سیلاب در این منطقه خبر داد.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد شهرداری از پروژههای ویترینی به سمت پروژههای ریشهای اظهار داشت: مدیریت شهری شیراز در این دوره، حل مشکلات زیرساختی را در اولویت قرار داده است؛ بهطوری که اجرای دو سیلبند عظیم و طرحهای گسترده آبخیزداری، امنیت شهرک سعدی را در برابر تهدیدات سیلاب بهطور کامل تضمین کرده است.
شهردار منطقه ۳ شیراز به سرعت خیرهکننده اجرای پروژهها در منطقه ۳ اشاره کرد و افزود: سنگفرش محور حافظیه در مدت ۲.۵ ماه و فاز فعلی سنگفرش خیابان گلستان تنها در ۲ ماه به پایان رسید. این یک رکوردزنی در اجرای پروژههای شهری محسوب میشود، چرا که عملیات اجرایی علیرغم چالشهای محیطی و جوی، حتی برای یک روز متوقف نشد.
مصلینژاد همچنین از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه لولهگذاری محور گلستان خبر داد که همزمان با زیباسازی، وظیفه حیاتی هدایت آبهای سطحی را بر عهده دارد.
وی در ادامه از برنامهریزی برای گسترش پیادهراهها خبر داد و تصریح کرد: با دستور شهردار شیراز، مسیر سنگفرششده تا دور آرامگاه سعدی ادامه خواهد یافت و تمام ناهماهنگیهای بصری و محیطی در مسیرهای منتهی به این قطب گردشگری مرتفع خواهد شد.
شهردار منطقه ۳ شیراز همچنین به احداث مخزن بتنی ۱۰۰۰ مترمکعبی در تقاطع سرداران–فضیلت اشاره کرد و آن را گامی مهم برای مدیریت هوشمند منابع آب و پایدارسازی فضای سبز منطقه برشمرد.